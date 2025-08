Kroschke

SEPIA von Kroschke

Digitale Fahrzeuginventur entlastet Finanzabteilungen in Autohäusern spürbar

Bild-Infos

Download

Ahrensburg/Fellbach (ots)

Für Finanzverantwortliche in Autohäusern bedeutet die Inventur des Fahrzeugbestands regelmäßig hohen Aufwand: rechtssichere Abläufe, vollständige Dokumentation, termingerechte Durchführung - bei gleichzeitig knappen Zeit- und Personalressourcen. Mit SEPIA bietet Kroschke eine digitale Lösung, die diese Anforderungen effizient, transparent und prüfungskonform erfüllt. Bereits zahlreiche Autohausgruppen setzen SEPIA erfolgreich ein - mit messbarem Nutzen für die Finanzabteilungen.

"Mit SEPIA führen wir die Fahrzeuginventur vollständig digital und zeitgleich an allen Standorten für alle Fahrzeugarten (Neu-, Gebraucht-, Vorführ-, Betriebs- und Mietwagen) durch. Uns hat das digitale Vorgehen aller Inventurbeteiligten (vom Zähler über Abstimmkontrollen in der Disposition bis zur Finanzbuchhaltungsprüfung und Geschäftsführungsfreigabe) überzeugt. Der Live-Einblick in den Fortschritt und die prüfungssichere Dokumentation bedeuten zudem einen echten Effizienzgewinn."

- Andrea Meyer, Leiterin Finanzbuchhaltung bei der HAHN Gruppe

Der Fokus von SEPIA liegt auf Prozesssicherheit, Ressourcenschonung und Nachvollziehbarkeit - zentrale Anforderungen für Finanz- und Controllingabteilungen im Autohaus. Die Lösung wurde gemeinsam mit Branchenpartnern speziell für den Automotive-Sektor entwickelt.

Heiko Labudda, Senior Key Account Manager bei Kroschke, betont:

"Wir erleben täglich, wie sehr SEPIA die Finanzbereiche in Autohäusern entlastet - sei es durch Echtzeit-Kontrolle, die Vermeidung manueller Fehler oder die prüfungssichere Berichterstellung. Besonders bei dezentralen Strukturen ist das ein enormer Vorteil."

SEPIA auf einen Blick:

Inventur ohne externe Prüfer: Digitale Durchführung vor Ort - unabhängig von Standort oder Netzverfügbarkeit.

Alle Inventurarten abbildbar: Stichtags-, permanente, Stichprobeninventur sowie Betriebsübernahmen.

Standortübergreifender Überblick in Echtzeit: Filialen, Außenflächen oder Einzelplätze können separat erfasst und zentral kontrolliert werden.

Prüfergeeignete Dokumentation inklusive: Automatisierte Berichte erfüllen alle Anforderungen für die externe und interne Revision.

FIN, GPS, Fotos: Lückenlose, nachvollziehbare Bestandsaufnahme - vollständig digital.

Rechtssichere Archivierung: Kein zusätzlicher Aufwand, keine Medienbrüche.

SEPIA fügt sich nahtlos in bestehende Prozesse ein - ohne Zusatzhardware, ohne aufwendige Schulung. Der gesamte Fahrzeugbestand bleibt jederzeit nachvollziehbar und prüfbar - unabhängig von Hersteller, Standort oder Netzverbindung.

Mehr erfahren im Erklärvideo:

https://www.youtube.com/watch?v=mE_H4keQ4yU

Über Kroschke:

Kroschke ist einer der führenden Dienstleister im Bereich der Fahrzeugzulassung und bietet umfassende, IT-gestützte Lösungen für Händler, Hersteller und Privatkunden. Mit über 65 Jahren Erfahrung und einem bundesweiten Filialnetzwerk sorgt Kroschke dafür, dass Zulassungsprozesse und angrenzende Dienstleistungen, wie beispielsweise Dokumentenmanagement und Fahrzeugüberführungen, effizient, zuverlässig und fristgerecht abgewickelt werden.

Mehr zum Unternehmen: https://www.kroschke.de

Original-Content von: Kroschke, übermittelt durch news aktuell