Tennis-Bundesliga startet mit internationalen Stars und deutschen Spitzenspielern

Am 9. Juli fällt der Startschuss für die 51. Spielzeit der 1. Tennis-Bundesliga der Herren, die beim Blick auf die Meldeliste eine spannende Saison verspricht. Mit Francisco Cerundolo (ATP 19), Tallon Griekspoor (ATP 31) oder Ugo Humbert (ATP 39) kann die höchste deutsche Spielklasse in diesem Jahr mit vielen internationalen Stars aufwarten.

Die meisten der deutschen Spitzenspieler sind seit dieser Saison in Diensten des TC Bredeney unterwegs. Mit Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer, Tim Pütz und Philipp Kohlschreiber konnte der Club aus Essen zur neuen Saison gleich fünf aktuelle oder ehemalige Davis Cup-Spieler verpflichten. Hinzukommen mit Oscar Otte, Rudolf Molleker, Henri Squire, Mats Moraing, Julian Lenz, Tobias Kamke, Yannick Maden, Tom Gentzsch, Adrian Oetzbach und Oscar Moraing noch zehn weitere deutsche Spieler im Kader des letztjährigen Tabellendritten.

Der TC Großhesselohe (TCG) greift im Rennen um die Meisterschaft mit einer Mischung aus deutschen sowie internationalen Top-100-Weltklassespielern an. Der Vizemeister aus München konnte zur neuen Saison Daniel Altmaier vom Konkurrenten Badwerk Gladbacher HTC verpflichten. An der Spitze der Meldeliste läuft für den TCG mit dem Argentinier Cerundolo einer der Shootingstars der ATP-Tour auf. Die vollständigen Mannschaftsmeldungen aller Tennis-Bundesligisten sowie weitere Informationen gibt es auf der Bundesliga-Plattform des DTB.

In der Saison 2023 nicht mit dabei ist der amtierende Deutsche Meister. Der Rochusclub Düsseldorf musste sein Team aus personellen und wirtschaftlichen Gründen aus der höchsten deutschen Spielklasse zurückziehen. "Wir bedauern, dass ein traditionsreicher Club wie Düsseldorf in diesem Jahr nicht dabei ist. Durch den späten Rückzug gehen diese Saison nur neun Mannschaften ins Rennen um den Titel, von denen am Ende einer in die zweite Liga absteigen muss", erklärt der DTB-Vizepräsident für Wettkampfsport Nico Weschenfelder die veränderte Ausgangssituation. "Insgesamt ist die Bundesliga der Herren mit aktuell acht Spielern aus den Top 50 der ATP-Weltrangliste in diesem Jahr nicht nur erstklassig, sondern auch wieder sehr ausgeglichen besetzt. Das verspricht Spannung bis zum letzten Spieltag", so Weschenfelder.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren wird die Herren-Bundesliga auch in diesem Sommer live von Tennis Channel übertragen. Tennis-Fans können das mehrwöchige Highlight-Event über die Streaming-Plattform von zu Hause oder unterwegs live verfolgen.

