DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Big Point für den Deutschen Tennis Bund: DTB setzt digitalen Auftritt mit Adobe um

Hamburg (ots)

Der mit 1,4 Millionen Mitgliedern weltweit größte Tennisverband Deutscher Tennis Bund (DTB) setzt seinen neuen digitalen Auftritt in mehrstufigen Go-Lives ab dem Jahr 2023 mit Adobe um.

Für die personalisierte Ansprache seiner Mitglieder und flexible Verwaltung seines Mitgliedsnetzwerkes nutzt der DTB die hochgradig skalierbare Lösung Adobe Experience Manager. Als erster Schritt der Zusammenarbeit implementiert der DTB zukünftig im Rahmen seines neuen digitalen Auftritts auf tennis.de mithilfe von Adobe eine neue Cloud-Umgebung, die eine standardisierte IT-Infrastruktur und damit einen zukunftsorientierten Auftritt in Tennis Deutschland auch für alle angeschlossenen Landesverbände ermöglicht.

Zugang zum Tennissport perfektionieren

"Der Deutsche Tennis Bund (DTB) ist der größte nationale Tennisverband der Welt, viele Millionen verfolgen den Sport enthusiastisch und sind Spieler:innen, Vereinen und Landesverbänden sehr verbunden. Darin steckt ein enormes Potenzial für weiteres Wachstum und den Ausbau von Beziehungen und Angeboten, gerade auch durch die digitale Interaktion", so Christoph Kull, Vice President & Managing Director Central Europe, Adobe. "Auch ich habe diesem Sport viel zu verdanken und betreibe ihn noch immer leidenschaftlich. Es ist für mich daher eine echte Herzensangelegenheit, mit dem DTB an der Zukunft der digitalen Mitglieder- und Fanbeziehung zu arbeiten."

"Wir modernisieren uns weiter, um unseren Mitgliedern zeitgemäße, attraktive Services anzubieten. Die Digitalisierung in allen Bereichen des Tennissports ist dafür entscheidend. Das Zentrum unserer Digitalstrategie bilden alle relevanten Zielgruppen, die wir auf der Plattform tennis.de bündeln. Hier kommen Tennistrainer:innen, Mannschaftsspieler:innen, aber auch Tenniseinsteiger:innen, die auf der Suche nach einem Verein oder einem gelegentlichen Spielpartner oder einem Tennisplatzangebot sind, zusammen. So soll unsere digitale Plattform zum digitalen Dreh- und Angelpunkt des deutschen Tennissports werden, sodass Angebote im deutschen Tennis einfach auffindbar, sinnvoll strukturiert und miteinander vernetzt sind", erklärt Raik Packeiser, DTB-Vizepräsident Marketing, PR & Digitalisierung.

Der Adobe Experience Manager bietet dem DTB dabei leistungsstarke Funktionen und flexible Tools, um personalisierte Erlebnisse für alle Zielgruppen zu ermöglichen. Das System basiert auf einem agilen, sicheren Cloud-nativen Fundament und ermöglicht eine nahtlose Verbindung aller Kanäle. Wichtige News, Informationen zu Turnieren oder Events oder individuelle Informationen im Mitgliedsportal für authentifizierte User können so von Autor:innen sehr einfach und schnell veröffentlicht und nach Bedarf verwaltet werden. Dank kontinuierlicher Analyse des Contents, den daraus resultierenden detaillierten Erkenntnissen und der automatisierten Omni-Channel Personalisierung perfektioniert der DTB den Zugang zum Phänomen "Tennis" und bietet zukünftig neuen wie bestehenden Mitgliedern unter anderem ein übersichtliches Verzeichnis aller Vereine oder Veranstaltungen sowie spannende Inhalte und Angebote rund um den Tennissport an.

Über Adobe

Adobe verändert die Welt durch digitale Experiences. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.adobe.de, www.adobe.at oder www.adobe.ch.

Über den DTB

Der Deutsche Tennis Bund e.V. (DTB) ist ein gemeinnütziger Verein und fördert als solcher Deutschlands Tennissport in allen Facetten. Mit seinen rund 1,4 Millionen Mitgliedern ist er der drittgrößte Sportfachverband in Deutschland sowie der mitgliedsstärkste Tennisverband der Welt. Aufgegliedert in 17 Landesverbände umfasst der DTB mit Sitz in Hamburg insgesamt rund 9.000 Vereine mit mehr als 46.000 Tennisplätzen. Weitere Informationen unter www.dtb-tennis.de.

