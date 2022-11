DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Billie Jean King Cup Play-Offs: Statements von Teamkapitän Rainer Schüttler aus der Pre-Draw Pressekonferenz

Hamburg (ots)

Wenige Tage bevor das Porsche Team Deutschland in den Billie Jean King Cup Play-Offs gegen Kroatien um den Verbleib in der Weltgruppe spielt, hat Teamkapitän Rainer Schüttler ein erstes Update aus Rijeka gegeben.

Rainer Schüttler über das Porsche Team Deutschland:

"Jule Niemeier hat das ganze Jahr über extrem gut gespielt, auch bei den Grand Slams in Wimbledon und New York. Sie ist auf dem Weg nach oben und viel stabiler geworden. Jule hat in diesem Jahr bewiesen, dass sie jede Gegnerin schlagen kann. Anna-Lena Friedsam hat in Amerika in der letzten Woche ein Finale gespielt und sicherlich eine Menge Selbstvertrauen gesammelt. Auch Eva Lys spielt aktuell extrem gut und kratzt an den Top-100. Dadurch hat sie es sich verdient, im Team dabei zu sein und jetzt sogar die Chance, direkt zu spielen. Und auf Laura Siegemund kann man sich immer verlassen. Sie ist schon lange dabei und sehr erfahren."

Rainer Schüttler über die Chancen gegen den Gegner:

"Auf dem Papier sind die Kroatinnen der Favorit. Aber wir haben ein kompaktes Team und können für eine Überraschung sorgen. Die Spielerinnen sind bereit, Vollgas zu geben. Das sehe ich im Training und das stimmt mich positiv."

Rainer Schüttler über Jule Niemeier, die das Porsche Team Deutschland als Nummer 1 anführt:

"Ich glaube, dass sie sehr gut mit dem Druck umgeht. Nach dem Durchbruch hat sie wirklich gute Matches gespielt. Jule möchte sich auf dieser Bühne beweisen. Sie zeigt, dass sie keine Angst hat, auch auf den Center Courts oder für Deutschland zu spielen."

Rainer Schüttler über die Situation im Doppel:

"Im Doppel haben wir eine sehr gute Ausgangsposition. Zuletzt haben Jule und Anna-Lena im Billie Jean King Cup Doppel gespielt. Früher haben Laura und Anna-Lena auf der Tour zusammengespielt. Wir können hier sehr viel wechseln. Laura könnte auch mit Jule spielen, sodass wir nach dem ersten Tag schauen können, wer sich gut fühlt und fit ist."

