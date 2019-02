DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Fed Cup: Deutsche Damen treffen in der Relegation auf Lettland

Hamburg (ots)

Das Porsche Team Deutschland um Kapitän Jens Gerlach kämpft in der Fed Cup-Relegation am 20. und 21. April auswärts gegen Lettland um den Verbleib in der Weltgruppe der acht besten Nationen im Damentennis, das ergab die Auslosung am heutigen Dienstag in London. Der genaue Austragungsort und der Belag stehen noch nicht fest.

"Das ist eine sehr schwere Aufgabe, denn die Lettinnen sind ein hochmotiviertes, ehrgeiziges Team und haben mit Anastasija Sevastova und Jelena Ostapenko gleich zwei absolute Topspielerinnen in ihren Reihen. Aber wir werden auch diese Herausforderung annehmen und alles in unserer Macht stehende für den Klassenerhalt tun", so Kapitän Jens Gerlach in einer ersten Stellungnahme zu der Auslosung.

Erst am vergangenen Wochenende hatten die deutschen Tennisdamen in der Volkswagen Halle in Braunschweig ihre Erstrundenpartie in der Weltgruppe mit 0:4 gegen Weißrussland verloren.

Lettland setzte sich seinerseits in der Weltgruppe 2 zuhause in Riga mit 4:0 gegen die Slowakei durch. Am Start waren auch die beiden besten Lettinnen Sevastova (WTA 12) und Ostapenko (WTA 22).

Deutschland und sein Relegationsgegner Lettland sind im Fed Cup noch nie aufeinandergetroffen.

Pressekontakt:

Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.

Hallerstr. 89

20149 Hamburg

Telefon: 040/41178 - 253

Telefax: 040/41178 - 255

Email: presse@tennis.de

Internet: www.dtb-tennis.de

Original-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell