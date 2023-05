Landgasthof Hessenmühle

In der Natur-Erlebniswelt der Hessenmühle die Seele baumeln lassen und genießen

Großenlüder-Kleinlüder (ots)

Eingebettet in die saftigen Wiesen der kalten Lüder liegt der Landgasthof Hessenmühle. Dort verzaubert nicht nur die idyllische Landschaft zwischen Vogelsberg und Rhön die Erholungssuchenden. In der Erlebniswelt der Hessenmühle finden sie in stilvoller Umgebung Entspannung, Wellness und Kulinarik auf höchstem Niveau.

Das träumerische Lüdertal nahe Fulda ist bereits seit 1630 die Heimat der Hessenmühle und der Familie Koch. Mit Landwirtschaft und einer Getreidemühle legten die Vorfahren der heutigen Gastgeber den Grundstein für das unverwechselbare Ambiente. Seit mehr als 60 Jahren konzentriert sich der Familienbetrieb nun mit Herzblut auf das Wohlbefinden von Reisenden und Wanderern.

Der Landgasthof Hessenmühle bietet heute eine unvergleichliche Erlebniswelt. Mit großer Liebe zum Detail hat die Familie Koch in Großenlüder-Kleinlüder ein Naturresort geschaffen, das seinesgleichen sucht. So hat sich die Hessenmühle zu einem beliebten Ausflugsziel der Region und einem stilvollen Landhotel für überregionale Gäste entwickelt. Die 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben den Besuchern jederzeit das Gefühl, dass der Kunde König ist.

So individuell wie die Gäste sind auch die Angebote der Hessenmühle. Für Übernachtungen stehen 160 Gästebetten in Zimmern unterschiedlicher Größen und Ausstattung in Haupthaus, Tenne, Landhaus oder Fischerhütte für die Gäste bereit. Oder sie buchen eines der Wohlfühlappartements und exklusiven Holzhäuser "Fuchsbau" und "Hasensasse".

Rund um die Naturteiche hat die Familie Koch mit den Mühlen S.P.A. eine Oase der Ruhe geschaffen. Entspannung pur bringt der Besuch der naturnah und ursprünglich gestalteten Saunalandschaft. Der Schwitzstall, die Bio-Sauna und das Dampfbad bieten eine attraktive Auswahl für jeden Sauna-Fan. Für Abkühlung sorgen ein Bad im Naturteich oder der kalte Guss aus dem Kippeimer. Die Entspannung auf dem schwimmenden Hausboot "Liberty" hat einen ganz eigenen Reiz.

Inmitten der Natur die Wellness- und Kosmetik-Anwendungen zu genießen ist ein besonderer Moment. Bei entspannenden Massagen, wohltuenden Peelings, Packungen und Bädern sowie Fußpflege und Maniküre kann man die Seele baumeln lassen. Die intensive Wirkung der edlen Aroma-Öle und hochwertigen Pflegeprodukte bringen tiefe Entspannung. Hier lassen die Gäste die Schnelllebigkeit hinter sich und schöpfen im Einklang mit der Natur Kraft für den Alltag.

Neue Energie und Kulinarik pur verheißt der Besuch des weit über die Region Fulda hinaus bekannten Restaurants der Hessenmühle. Die Nachhaltigkeit der Natur steht im Mittelpunkt des Speisenangebots. "Als Landgasthof inmitten grüner Wälder wollen wir unseren Gästen nur das Beste aus der Region um Fulda bieten", erläutert Alexander Koch, Geschäftsführer des Familienbetriebs. Er empfiehlt besonders die seit jeher bekannten und beliebten Mühlen-Klassiker. Sie werden stets aus regionalen Produkten vom "Lieferanten um die Ecke" hergestellt. Ergänzt wird das Angebot um Saison-Empfehlungen, die auf Jahreszeit und Erntekalender abgestimmt sind. Alexander Koch: "Wir wollen jedem Produkt die Zeit geben, die es braucht, um gesund zu gedeihen." Wer einen Restaurantbesuch plant, sollte allerdings zuvor eine Reservierung vornehmen. Denn Gastfreundschaft und kulinarische Qualität haben aus Besuchern echte Fans gemacht, die immer wiederkommen.

Ganz aktuell lädt die Hessenmühle mit ihrer Mühlen-Verwöhn-Pauschale dazu ein, den Besuch der diesjährigen Landesgartenschau mit einem erholsamen Aufenthalt im Natur-Idyll im Lüdertal zu verbinden. Nur zehn Autominuten von den Fuldaer Prachtgärten entfernt, erleben die Gäste der Gartenschau in der Erlebniswelt Hessenmühle Gastfreundschaft, Entspannung und Genuss.

Wer die Natur-Erlebniswelt Hessenmühle und die Gastfreundschaft einmal genossen hat, der weiß, warum Alexander Koch aus voller Überzeugung sagen kann: "Reisen Sie an und entspannen Sie sich, den Rest übernehmen wir für Sie."

Weitere Informationen unter: www.landgasthof-hessenmuehle.de

