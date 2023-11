RHODIUS Mineralquellen und Getränke GmbH & Co. KG

Eröffnung des neuen Logistikzentrums: RHODIUS optimiert Warenlagerung und Verladeprozesse

Burgbrohl (ots)

Die RHODIUS Mineralquellen und Getränke GmbH & Co. KG geht den nächsten Schritt in Richtung Zukunft. Bereits zu Beginn dieses Jahres hatte das Familienunternehmen mit der Inbetriebnahme der dritten KHS Dosenlinie im Bereich der Dosenabfüllung seine Kapazitäten verdoppelt. Hatte der Can-Filling-Experte seine Wettbewerbsfähigkeit damit wesentlich gestärkt, folgt jetzt eine zusätzliche strukturelle Erweiterung. Durch die Konsolidierung aller bisherigen Lagerstandorte in einem neuen, hochmodernen Logistikzentrum in der Nähe des Produktionszentrums und Firmenstandortes Burgbrohl in Rheinland-Pfalz zentralisiert und optimiert das Unternehmen seine Warenlagerung. Am 25. November 2023 fand die feierliche Eröffnung statt.

Neues Lager bündelt Waren an einem Standort

Das rheinland-pfälzische Unternehmen RHODIUS ist auf die Abfüllung vielfältiger Getränke spezialisiert. Um seinen Kunden künftig einen noch besseren Service zu bieten, hat der Getränkeabfüller bereits 2019 mit der Planung eines neuen Logistikzentrums nahe dem Produktionsstandort begonnen, das mit fast 30 Millionen Euro seine größte Investition in der 196-jährigen Unternehmensgeschichte ist. Bisher bot das Produktionswerk aufgrund seiner Tal- und Ortslage nicht genügend Platz, sodass ein Großteil der Fertigwaren in das Lager in Burgbrohl-Weiler sowie zwei weitere externe Lager ausgelagert und verteilt werden musste. Ein hoher logistischer Aufwand, der zudem mit einem enormen Verkehrsaufkommen in der Region verbunden war. Das ändert sich nun grundlegend. Nach anderthalbjähriger Bauzeit ist das neue Logistikzentrum in Brohltal Mitte Oktober 2023 fertiggestellt worden. Auf einer Grundstücksfläche von 71.000 Quadratmetern, die unter anderem eine Lager- und Packfläche von 23.000 Quadratmetern sowie Büro- und Sozialflächen von 1.150 Quadratmetern umfasst, und mehr als 35.000 Palettenplätze bietet, bündelt der neue Logistikstandort die Lagerung sämtlicher Waren an einem Ort. Damit bietet er nicht nur deutlich mehr Lagerkapazitäten, sondern verbessert mit 17 Überladebrücken und 3 Ladestellen für die Seitenbeladung die logistischen Abläufe. Weitere Ausstattungsmerkmale sind 30 LKW-Warteplätze und ein moderner LKW-Wartebereich sowie Sanitäranlagen. Darüber hinaus schafft RHODIUS mit der Inbetriebnahme des neuen Logistikzentrums insgesamt 60 neue Arbeitsplätze.

RHODIUS leistet wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Region

Das Brohltaler Logistikzentrum ist mit modernster Technologie ausgestattet. So gewährleistet beispielsweise das digitale Yard-Management-System eine effektive Steuerung des Verkehrs dank mehrsprachiger Anmeldeterminals und der SMS-Kommunikation mit den LKW-Fahrern. Um die Standzeiten für die Kunden zu reduzieren, ist zudem der gesamte Verladeprozess optimiert und teilweise automatisiert worden. Moderne Speedloader-Auflieger, dazu gehörige stationäre Fördersysteme und 3-Fach-Scanner sorgen für optimierte Abläufe. Jegliche Abholungen von einzelnen Kunden und damit verbunden viele Teilladungen am Produktionsstandort Burgbrohl sollen durch die Inbetriebnahme des Zentrums künftig entfallen. Ziel ist es, dass nur noch vollgeladene LKW das Werk verlassen und die Ware direkt ins neue Logistikzentrum bringen. Besonders hervorzuheben ist hier die verkehrstechnisch günstige Lage durch die direkte Anbindung zur Autobahn A61 und damit eine optimale Lage zu Metropolregionen und Überseehäfen. Mit Verbesserung der Lagermöglichkeiten und Waren-Verladung reduzieren sich schließlich auch die bisher benötigten LKW-Kilometer und die damit verbundene hohe Verkehrsdichte in der Umgebung.

Zu betonen ist in diesem Zusammenhang ebenfalls das nachhaltige Engagement des Unternehmens, das bereits seit 2018 CO2-neutral durch Kompensation ist und zudem den CO2-Ausstoß seit 2018 um mehr als 40% reduzieren konnte. Das neue Logistikzentrum von RHODIUS unterstreicht diesen Aspekt unter anderem durch seine nachhaltige und energieeffiziente Bauweise. Nicht nur, dass dadurch künftig mehrere kleine Lager vermieden und so Ressourcen eingespart werden. Der Logistikstandort kommt auch gänzlich ohne fossile Energieträger aus und nutzt ausschließlich elektrisch betriebene Flurförderfahrzeuge, wie zum Beispiel E-Gabelstapler. Die dafür notwendige Energie erzeugt in Teilen eine eigene 450 KwP Peak Photovoltaikanlage, die später auf 2.000 KW Peak optimiert werden soll. Dadurch erfüllt das Gebäude die Anforderungen für ein Effizienzhaus Stufe 40 und das Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Geplant ist in diesem Zusammenhang ebenfalls eine Umstrukturierung der firmeneigenen LKW-Flotte auf elektrisch betriebene Fahrzeuge. Zu Beginn des neuen Jahres 2024 sollen zunächst zwei E-LKW für die Getränkelogistik zum Einsatz kommen. Damit setzt RHODIUS mit dem neuen Logistikzentrum sowohl auf Innovation als auch umweltfreundliche und nachhaltige Logistik.

Feierliche Eröffnung des neuen Logistikzentrums

Das neue Logistikzentrum stellt nicht nur einen bedeutenden Meilenstein in der Firmengeschichte von RHODIUS dar, sondern ist auch ein klares Bekenntnis zur Region, zur Wirtschaftlichkeit und zur Nachhaltigkeit. Am 25. November 2023 fand nun die offizielle Eröffnung statt. Im Rahmen der offiziellen Feierlichkeiten, zu denen etwa 130 Gäste einschließlich Kollegen, Kunden, Lieferanten, Nachbarbetriebe, Pressevertreter und politische Persönlichkeiten aus der Region begrüßt wurden, wurde ein umfangreiches Programm geboten. Die Begrüßung erfolgte durch den geschäftsführenden Gesellschafter Hannes Tack, der in seiner Rede nicht nur auf die Herausforderungen einer so großen Investition angesichts der Corona-Pandemie und Lieferengpässen eingegangen ist. Er hat ebenso hervorgehoben, dass dieses Unterfangen durch die starken partnerschaftlichen Beziehungen zwischen RHODIUS, der Verbandsgemeinde Brohltal, der Gemeinde Brohltal, dem Zweckverband Industriegebiet Brohltal-Ost und dem Kreis Ahrweiler gelungen ist. Ansprachen haben ebenfalls die Kreisabgeordnete Christina Steinhausen und der Verbandsbürgermeister Johannes Bell gehalten. Geführte Rundgänge, ein Mittagsimbiss und das anschließende RHODIUS-Familienfest für Mitarbeiter, Rentner und Familien haben die Eröffnungsfeierlichkeiten abgerundet.

"Die Entscheidung für diese Investition war auch angesichts der widrigen Umstände, wie der Pandemie, Lieferengpässen und der steigenden Kosten keine leichte. Dennoch haben wir uns trotz aller Hindernisse dazu entschlossen, denn sie steht bewusst nicht für den kurzfristigen Erfolg, sondern soll die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von RHODIUS langfristig und nachhaltig stärken", sagt der geschäftsführende Gesellschafter Hannes Tack.

Über RHODIUS Mineralquellen:

Geführt in der achten Generation, umfasst das Produktportfolio im Bereich Co-Filling eine große Vielfalt an Getränken: Von Mineralwasser, Soft und Energy Drinks über Wein- und weinbasierte Getränke, Bier- und Biermixgetränke bis hin zu alkoholischen Mischgetränken (Ready-to-drink), Hard Seltzer und Bitter. Die enorme Gebinde- und Verpackungsvielfalt spiegelt sich ebenfalls in den eigenen Marken bzw. Lizenzmarken des Unternehmens wider: Von der Premium-Mineralwasser-Marke RHODIUS, der regional verankerten Mineralwasser-Marke Vulkanpark-Quelle Eifel über die kultigen Lizenzmarken afri cola & Bluna, Maya Mate sowie Kicos, bedient RHODIUS eine breite Verwenderschaft - regional, national sowie auch international. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Absatz von mehr als 2 Millionen Hektolitern einen Umsatz von 140 Millionen Euro. 358 Mitarbeiter sorgen für die professionelle Produktion und den reibungslosen Vertrieb.

