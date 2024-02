Dahua Technology

Dahua präsentiert immersive Display- und Steuerungslösungen auf der ISE 2024

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, stellt auf der Integrated System Europe (ISE) 2024 in Barcelona, Spanien, sein neuestes Angebot an Anzeige- und Steuerungslösungen vor.

Dahua stellt eine breite Palette von Produkten und Technologien aus, die für verschiedene Branchen wie Einzelhandel, Bildung, Gastgewerbe und Unternehmen geeignet sind. Zu den Highlights gehören All-in-One-LED-Displays, Digital Signage, das intelligente interaktive Whiteboard DeepHub, ein vielseitiges LCD-Videowand-System sowie Monitore und Controller, die alle darauf ausgelegt sind, die visuelle Kommunikation und das Engagement für Unternehmen aller Größenordnungen zu verbessern.

„Wir freuen uns, den Besuchern aus Europa und der ganzen Welt das ultimative immersive visuelle Erlebnis auf der Grundlage fortschrittlicher Technologie zu präsentieren", sagte Chenzhi Zhu, Geschäftsführer von Dahua Iberia. „Dahua ist bestrebt, aufstrebende Bereiche zu erforschen und weiterzuentwickeln und innovative Lösungen mit überlegener Funktionalität für moderne Unternehmen anzubieten."

Das Starprodukt von Dahua, die nach innen klappbare LED-Anzeige der UH-Serie, feierte auf der Messe ein beeindruckendes Debüt. Dieses klappbare und anhebbare All-in-One-LED-Display kombiniert leistungsstarke KI-Verarbeitungsfunktionen mit einer hervorragenden Farbwiedergabe- und Bildverarbeitungstechnologie und zeigt klarere und natürlichere Bilder an als herkömmliche LED-Displays. Zu den weiteren Merkmalen gehören mehrere Signaleingänge, flexibles Verbinden von zwei Bildschirmen, automatische Helligkeitsanpassung, integrierte Stereolautsprecher usw. Dieses Produkt ist nicht nur flexibel und mobil, sondern auch energiesparend, mit 0,5 W Standby-Stromverbrauch und mehreren Entfeuchtungsfunktionen zur Verlängerung der Lebensdauer der LED. Diese Vorteile machen es zu einer idealen Wahl für kleine Theater, Konferenzräume, Geschäftspräsentationen, Ausstellungen und viele andere Anwendungen.

Dahua hat sich der Innovation und Exzellenz verschrieben und leistet seit zehn Jahren Pionierarbeit im Bereich der intelligenten Displays und hat eine vollständige Palette an entsprechenden Produktlinien entwickelt. Dahuas revolutionäre Flip Chip on Board (COB)-Technologie hebt LED-Anzeigen auf ein neues Niveau. Das intelligente Flip COB Fine Pixel Pitch LED Display bietet eine weichere, pixelfreie Ausleuchtung und eine außergewöhnliche visuelle Leistung, die der digitalen visuellen Ermüdung effektiv entgegenwirkt. Darüber hinaus verfügt es über eine Nano-Film-Oberfläche, ein hohes Kontrastverhältnis, ist staub- und wasserdicht, energiesparend usw. und eignet sich daher für Überwachungszentren, Fernsehsender, Schulungsräume, Hörsäle und Ausstellungsräume.

Auch in Zukunft wird Dahua sein Produktportfolio weiter ausbauen, um den neuen Marktanforderungen und technologischen Fortschritten gerecht zu werden und die Industrie in die Lage zu versetzen, in einer zunehmend digitalen und vernetzten Welt erfolgreich zu sein.

Um mehr über Dahuas Display- und Steuerungslösungen zu erfahren, besuchen Sie bitte unseren Stand bei 3Q150 (bis 2. Februar) oder besuchen Sie unsere offizielle Website hier.

