Deutsche Triathlon Union e.V.

Weltcup Chengdu: Punktejagd für Olympia geht weiter

Frankfurt

Während fünf von sechs möglichen deutschen Startplätzen für die nächstjährigen Olympischen Spiele bereits vergeben sind - vorbehaltlich der jeweils notwendigen Top-30-Platzierung im Individual Olympic Qualification Ranking (IOQR) Ende Mai 2024 - geht es am Samstag beim Weltcup im chinesischen Chengdu für zwei Triathleten weiterhin um ihren Traum von Paris 2024.

Denn der mögliche dritte deutsche Startplatz im Männerteam wird zum Ende des Qualifikationszeitraums nach der Platzierung im IOQR vergeben. Hier hat derzeit Jonas Schomburg mit 4039,10 Punkten die Nase im direkten Duell mit Lasse Nygaard Priester (2603,02) vorn.

Für beide geht es darum, mit Top-Resultaten ihre persönliche Wertung zu verbessern.

Der Hannoveraner Schomburg lässt sechs Resultate im ersten von zwei Qualifikationszeiträumen (27. Mai 2022 bis 26. Mai 2023 sowie 27. Mai 2023 bis 26. Mai 2024) in das Gesamtergebnis einfließen, das sich aus den insgesamt zwölf besten Wertungen beider zu Grunde liegenden Zeiträume zusammensetzt. ( Hier geht es zum IOQR der Männer.)

Da aber maximal sechs Rennen aus der ersten Periode oder maximal acht aus der zweiten Periode addiert werden dürfen, geht Priester mit einem Nachteil in den Showdown mit Schomburg. Verletzungsbedingt konnte er nur drei Ergebnisse aus dem ersten Wertungszeitraum einbringen und kann dadurch maximal elf Rennen für das IOQR geltend machen.

Da Schomburg bereits zahlreiche hochwertige Ergebnisse im Qualifikationszeitraum erzielt hat und bereits in Summe zwölf Rennen in das Ranking einfließen, besteht für Nygaard Priester bei einem guten Rennverlauf aber weiterhin die Möglichkeit, noch deutlich Boden gut zu machen. Der Wahl-Freiburger hat bis dato erst sechs von acht Rennen in der zweiten Wertungsperiode zu Buche stehen.

Allerdings benötigt Nygaard Priester in Chengdu über die Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) ein Spitzenergebnis, da es für einen Sieg im Weltcup 500 Punkte für das IOQR gibt.

Dass das der 28-Jährige drauf hat, hat der Deutsche Meister über die Sprintdistanz in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt. Bei der Sprint-EM erkämpfte er sich Silber, bei den Weltcuprennen im August in Weihai (CHN) und Valencia (ESP) standen am Ende Platz drei beziehungsweise Platz zwei zu Buche.

Aber auch Schomburg konnte 2023 sein Können unter Beweis stellen: Beim WTCS-Rennen in Cagliari (ITA) Ende Mai wurde der 29-Jährige Sechster, vor einem Monat sprang mit Rang drei in Karlsbad (CZE) das erste Weltcup-Podium heraus.

Neben dem Duo, das das dritte Paristicket unter sich ausmachen wird, starten auch Tim Hellwig und Valentin Wernz in China. Deutsche Frauen haben nicht gemeldet.

Das Männerrennen startet am Samstagmorgen um 3:00 Uhr deutscher Zeit und kann hier live gesehen werden.

Original-Content von: Deutsche Triathlon Union e.V.