Triathlon Sprint-EM in Balikesir: 15 DTU-Aktive kämpfen um Gold, Silber und Bronze

Wenige Wochen nach der Heim-WM in Hamburg versucht ein großes Aufgebot der Deutschen Triathlon Union (DTU) bei einem weiteren internationalen Großereignis an die erfolgreichen Ergebnisse des Saisonhighlights anzuknüpfen. Insgesamt 15 Aktive sind bei der Sprintdistanz-Europameisterschaft im türkischen Balikesir am Start, die - ähnlich wie die Weltmeisterschaft Mitte Juli - mit einem fordernden Format aufwartet.

Die Teilnehmenden der Elite wie U23-Wertung werden gemeinsam auf insgesamt drei Halbfinals aufgeteilt, von denen die jeweils neun Besten ins A-Finale einziehen, zuzüglich der drei Zeitschnellsten über alle Vorläufe hinweg. Während im A-Finale die Titelentscheidungen fallen, kämpfen die Aktiven im B-Finale um die Anschlussplatzierungen. Diejenigen, die es aufgrund ihrer Leistung in den Semis nicht ins B-Finale Schaffen, komplettieren das Ranking anhand der Zeiten in den Halbfinalläufen.

Dem Format entsprechend sind die zurückzulegenden Distanzen angepasst. Anders als die klassische Sprintdistanz über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen, müssen die EM-Teilnehmenden im Avlu Balikesir in den Halbfinalläufen 400 Meter Schwimmen, 10,7 Kilometer - aufgeteilt auf vier Runden - Radfahren und zwei Mal einen 1,1 Kilometer langen Rundkurs laufend zurücklegen.

In den Finals geht es dann etwas kürzer über 270 Meter Schwimmen, 8 Kilometer Radfahren (drei Runden) und 1,7 Kilometer Laufen (zwei Runden) mit Vollgas zur Sache.

Da die Elite-Athletinnen und Athleten gemeinsam mit den U23-Aktiven starten, werden in einem Finale nicht nur die Elite EM-Entscheidungen fallen, sondern auch die Medaillen der U23 vergeben.

Auf eine Top-Platzierung schielen neben dem neuen Deutschen Meister über die Sprintdistanz Lasse Nygaard Priester und Jannik Schaufler auch Selina Klamt und Tanja Neubert sowie Julia Bröcker, die an der Seite von Neubert in Hamburg mit der U23-Staffel zu Gold gestürmt war. Außerdem haben Finja Schierl und Jule Behrens als auch Jan Diener sowie die Zwillinge Cedric und Jonas Osterholt Hoffnungen auf ein starkes Resultat in der U23-Wertung.

Bei den Juniorinnen und Junioren geht exakt das Quintett an den Start, das auch bei der Weltmeisterschaft in Hamburg vertreten war.

So will die Überraschungsvierte Johanna Uherek ihr Ergebnis bestätigen. Und auch Kjara Reckmann, die sich in Hamburg als 19te ebenfalls stark präsentiert hatte, Marielle Bouchti sowie Tim Semmler und Jan Pluta haben sich einiges vorgenommen.

Das Finale der Frauen (Elite/U23) ist für Samstag, 5. August, 15:40 Uhr deutscher Zeit geplant, das der Männer für 17:15 Uhr. Bereits am Vormittag kämpfen die Juniorinnen ab 9:10 Uhr um Edelmetall, die Junioren ab 9:45 Uhr um Gold, Silber und Bronze.

Am Sonntag folgen dann die Mixed Relay-Rennen des Triathlon-Nachwuchses um 10:00 Uhr deutscher Zeit, der Staffel-Entscheid der Elite um 14:30 Uhr.

Alle Startlisten stehen hier zur Verfügung.

