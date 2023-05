Deutsche Triathlon Union e.V.

Zehn Deutsche beim WTCS-Rennen in Cagliari

Frankfurt/Cagliari (ots)

Zehn Aktive der Deutschen Triathlon Union (DTU) starten am Samstag beim Rennen der World Triathlon Championships Series (WTCS) im italienischen Cagliari. Beim dritten Stopp der Serie wollen die sechs deutschen Frauen um Nina Eim, derzeit Sechste im WTCS-Ranking, an die guten Leistungen der ersten beiden Wettkämpfe anknüpfen. Die vier deutschen Männer peilen ebenfalls gute Ergebnisse an. Die Wettkämpfe werden über die Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) ausgetragen.

Eim belegte die Ränge sieben zum Serien-Auftakt in Abu Dhabi (VAE) und vor zwei Wochen Platz elf in Yokohama (JPN). Mit einem weiteren Top-Ergebnis würde die 24-Jährige nicht nur ihr sehr gute Platzierung im WTCS-Ranking verteidigen, sondern auch weitere Punkte für die Olympia-Qualifikation sammeln.

Die Olympischen Spiele im Blick haben auch die weiteren fünf deutschen Starterinnen. Vize-Europameisterin Laura Lindemann möchte ihr Resultat aus Yokohama, wo sie nach langer Rennpause 23te wurde, verbessern. Selbiges gilt für Lisa Tertsch und Marlene Gomez-Göggel, die in Japan einen beziehungsweise zwei Ränge hinter der Olympia-Achten von 2021 in Ziel kamen.

Für Annika Koch, die am vergangenen Wochenende den Saisonauftakt der 1. Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga mit dem EJOT-Team TV Buschhütten gewann, gilt es, sich nach dem gelungenen Wettkampf-Comeback nach fast sechs Monaten Rennpause nun gegen internationale Konkurrenz zu beweisen. Anabel Knoll ist nach krankheits- und verletzungsbedingten Rückschlägen ebenfalls wieder zurück auf der internationalen Bühne.

Als Favoritinnen auf den Sieg gehen die Weltranglisten-Zweite Georgia Taylor-Brown (GBR), ihre Landsfrau Beth Potter, die den Serie-Auftakt in Abu Dhabi für sich entschied, die US-Amerikanerin Taylor Spivey, derzeit Zweite im WTCS-Ranking sowie Rosa Maria Tapia Vidal, die mexikanische Überraschungszweite von Yokohama, ins Rennen.

Männer-Quartett will nächsten Schritt machen

Nach dem durchwachsenen Serien-Auftakt in Abu Dhabi lief das Rennen in Yokohama für die deutschen Männer mit einer Top-20-Platzierung und vier Athleten unter den Top 30 schon deutlich besser. In Cagliari wollen die deutschen Männer einen weiteren Schritt Richtung Weltspitze machen.

Hoffnungen ruhen vor allem auf Jonas Schomburg. Der EM-Siebte von München 2022 war in Japan als 17ter weniger als eine halbe Minute von den Top Ten entfernt. Lasse Lührs, der im Vorjahr die WTC-Serie als Neunter abschloss und zuletzt durch eine Verletzung ausgebremst, startet erstmals seit Ende November 2022 wieder in einem internationalen Rennen. Für Lasse Priester und Johannes Vogel geht es darum, sich gegenüber den Rängen 27 und 29 in Yokohama zu verbessern.

Um den Sieg mitmischen dürften der Portugiese Vasco Vilaca, sowohl in Abu Dhabi als auch in Yokohama auf dem Podium, der Weltranglisten-Erste und Kurzdistanz-Weltmeister aus dem Vorjahr Léo Bergere (FRA), Hayden Wilde (NZL), Sieger in Yokohama, Alex Yee (GBR), Gewinner in Abu Dhabi, und Olympiasieger Kristian Blummenfelt (NOR).

Der Start des Frauenrennens ist um 11:00 Uhr, die Männer folgen um 15:15 Uhr. Beide Wettbewerbe sind hier live zu verfolgen.

