Deutsche Triathlon Union e.V.

Triathlon-Bundesliga startet in spannende Saison

Bild-Infos

Download

Frankfurt/Ubstadt-Weiher (ots)

Die Saison 2023 der 1. Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga startet am Samstag (20. Mai) mit dem Wettkampf im Kraichgau. Die favorisierten Teams auf den Tagessieg sind dabei zugleich auch diejenigen, die es im Rennen um den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters auf der Rechnung haben muss. Der Frauen- als auch Männer-Titel wird - wie im Vorjahr - wieder im Rahmen von fünf Stopps ermittelt.

Die Favoriten bei den Männern

Bei den Männern hat sich das EJOT-Team TV Buschhütten im Vorjahr zurück auf den Thron gehievt und nach Rang zwei 2021 die insgesamt elfte Meisterschaft gefeiert. Titel Nummer zwölf ist nun das große Ziel.

Größter Herausforderer ist erneut das Hylo-Team Saar. Die Saarländer, die 2021 die Liga als Primus abgeschlossen hatten, konnten im Vorjahr jedoch nur die erste Saisonhälfte auf Augenhöhe mit Buschhütten agieren. Außerdem wird es spannend sein, zu sehen, ob die Sportunion Neckarsulm den Abstand auf die beiden Spitzenteams weiter verkleinern kann. Die Baden-Württemberger waren im Vorjahr zweimal Zweiter in der Tageswertung.

Buschhütten bringt im Kraichgau die international klangvolleren Namen an den Start und ist dementsprechend erster Aspirant auf den Tagessieg. Neben dem EM-Siebten Jonas Schomburg werden unter anderem der Olympia-Dritte von 2016 Henri Schoeman (RSA) und der Norweger Thorn Vetle Bergsvik, 2022 Dritter des Weltcups in Bergen (NOR), an der Startlinie stehen. Für das Hylo-Team gehen unter anderem Tim Hellwig, Deutscher Meister von 2021, und Valentin Wernz, im Vorjahr Europameister auf der Sprintdistanz, ins Rennen.

Neben Neckarsulm, mit Simon Henseleit in der Aufstellung, ist auch dem Triathlon Team DSW Darmstadt mit Henry Graf und Tri Post Trier mit den Osterholt-Zwillingen eine gute Platzierung zum Saisonauftakt zuzutrauen.

Die Favoritinnen bei den Frauen

Bei den Frauen sicherte sich im Vorjahr Triathlon Potsdam erstmals den Deutschen Meistertitel und verhinderte damit den zehnten Titel für das EJOT-Team TV Buschhütten, das dementsprechend auf Widergutmachung aus ist.

Die Vorzeichen für einen spannenden Auftaktwett(zwei)kampf sind gegeben. Potsdam tritt mit einer jungen Mannschaft um Selina Klamt und Junioren-Weltmeisterin (2021) Jule Behrens an. Buschhütten setzt mit Erfahrung dagegen und hat unter anderem die ungarische Olympia-Zwölfte Zsanett Bragmayer sowie Annika Koch, Zweite der U23-WM, im Aufgebot.

triathlon.one Witten greift ebenfalls mit einem starken Aufgebot an, zu dem mit Rückkehrerin Marlene Gomez-Göggel (zuvor Potsdam) und Anabel Knoll zwei mögliche deutsche Olympia-Starterinnen für Paris 2024 zählen. Gute Mannschaften haben auch das Triathlon Team Berlin und das SSF Bonn Triathlon Team gemeldet. Witten und Berlin belegten im Vorjahr die Ränge drei und vier im Gesamtklassement.

Das Format: 2x2-Paarstaffel

Beim am Hardtsee in Ubstadt-Weiher ausgetragenen Wettkampf feiert die 1. Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga bereits zum achten Mal in den letzten zehn Jahren ihren Saisonauftakt. Neu dabei ist das Format.

Anstatt eines Rennens über die Sprintdistanz werden die beiden Wettbewerbe als 2x2-Paarstaffel ausgetragen. Das Rennformat, bei dem die Mannschaft gewinnt, die zuerst drei Athletinnen beziehungsweise Athleten im Ziel hat, soll für noch mehr Spannung sorgen - wie schon beim Saison-Abschlusswettkampf 2022 in Hannover.

Die Startzeiten

Das Rennen der Frauen startet um 17:00 Uhr, die Männer folgen um 18:30 Uhr.

Original-Content von: Deutsche Triathlon Union e.V., übermittelt durch news aktuell