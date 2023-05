SUUNTO

Die neue Suunto Vertical, hergestellt in Finnland aus 100% erneuerbarer Energie

Eine Sportuhr für echte Abenteurer: Großer Display, Offline-Kartennavigation und Solarladefunktion für die Extrameile

Bild-Infos

Download

Vantaa, Finnland (ots)

Manche Menschen wählen die ausgetretenen Pfade, während Abenteurer:innen es vorziehen, mutig dorthin zu gehen, wo nur wenige zuvor gewesen sind, und sie brauchen ein Instrument, dem sie vertrauen können, um sie dorthin zu führen. Mit dem höchsten Standard an Robustheit, Offline-Karten, der besten Akkulaufzeit und Genauigkeit auf dem Markt, unterstützt durch Solarladung, ist die Suunto Vertical ein zuverlässiger Guide für die Erkundung der höchsten Gipfel, der tiefsten Täler und überall dazwischen.

"Wie der Name schon sagt, ist die Suunto Vertical eine Uhr für alle, die sich immer weiter nach oben bewegen und ihr Leistungsniveau in der Natur steigern wollen. Ihre Robustheit, ihre Größe - und die kostenlosen Offline-Karten, egal wo auf der Welt Sie sich befinden - sagen Ihnen alles, was Sie wissen müssen; dies ist eine Uhr für Menschen, die das Abenteuer leben und lieben." - Petri Lehtovirta, Suuntos Head of Product

Suunto Vertical wird mit detaillierten Outdoor-Offline-Karten geliefert, die weltweit kostenlos sind. Die neuen Karten bauen auf Suuntos bereits fortschrittlicher Routennavigation in der Suunto App auf. Das Entdecken und Erstellen von Routen ist mit den Heatmaps, 3D-Karten und Straßenoberflächen der Suunto App einfach und die Synchronisierung mit der Uhr mühelos. Jetzt können die Benutzer:innen Offline-Karten direkt auf der Uhr nutzen, egal wo sie sich befinden, was ihnen mehr Sicherheit und Vertrauen gibt.

Die Suunto Vertical verfügt über eine Akkulaufzeit, die derjenigen der Konkurrenz voraus ist: 85 Stunden ununterbrochene Bewegungsaufzeichnung bei genauester Standortbestimmung mit der Titan-Solar-Variante und 60 Stunden mit der Edelstahl-Variante. Der Tour-Modus, der immer noch eine genaue Ortung ermöglicht, bietet 500 Stunden ununterbrochene Trainingsaufzeichnung. Im Tagesmodus begleitet Sie die Suunto Vertical bis zu 60 Tage lang - in der Titanium-Solar-Variante sogar bis zu einem Jahr ohne Aufladen.

Die Suunto Vertical kann sich mit bis zu fünf Satellitensystemen (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS) und bis zu 32 einzelnen Satelliten gleichzeitig verbinden.

"Die Suunto Vertical macht keine Abstriche bei der Genauigkeit zugunsten einer längeren Batterielebensdauer. Sie kommuniziert mit allen fünf wichtigen Satellitensystemen über Dual Frequency - eine Expressspur für ein schnelleres, zuverlässiges Signal. Das ist wichtig, vor allem beim Laufen in Bergen und Tälern oder in einer Stadt zwischen hohen Gebäuden." - Petri Lehtovirta, Suuntos Head of Product

"Eine Karte zeigt dir, was um dich herum ist. Das ist besonders im Winter wichtig, wenn du den Weg nicht siehst, weil alles weiß ist. Man muss sich vergewissern, dass keine Klippe in der Nähe ist." - Phillip Reiter, Alpinist und Suunto Ambassador

Die Suunto Vertical wird in Finnland in Suuntos eigener Fabrik mit 100% erneuerbarer Energie hergestellt. Mit der Markteinführung setzt Suunto seine Bemühungen um Nachhaltigkeit und Transparenz fort. Die Suunto Vertical hat ihren CO2-Fußabdruck berechnet und verifiziert und wird vollständig mit Verified Carbon Units kompensiert.1 Während ihrer gesamten Lebensdauer erzeugt die Titan-Solarvariante nur 6,59 kg CO2e - das entspricht der Fahrt eines Autos mit Verbrennungsmotor über 39 km.2

Die Suunto Vertical kombiniert funktionelles, finnisches Design mit den hochwertigsten Materialien wie Saphirglas, Edelstahl und Titan bei ausgewählten Modellen und bietet militärisch getestete Haltbarkeit, die von Weltklasse-Athlet:innen bestätigt wurde.

"Mit großer Sorgfalt und Präzision entworfen - das Design und die Details der Suunto Vertical sind eine Hommage an das ultimative Instrument, dem Original-Kompass von Suunto. Aber bei der Gestaltung der Suunto Vertical, haben wir auch unsere Designsprache neu interpretiert." - Mikko Ahlström, Suuntos Head of Design.

"Die gesamte Gehäusekonstruktion ist extrem optimiert für die bestmögliche Performance, und die klar angeordneten Tasten sind auch mit Handschuhen leicht zu finden und zu aktivieren."

Die Suunto Vertical ist eine Premium-Abenteueruhr, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht auch ein zuverlässiger Begleiter für das tägliche Training und für Wettkämpfe oder Abenteuer sein könnte. Das große Display macht es einfach, die Messdaten während der Aktivität zu verfolgen. Alle Sportmodi sind mit sportartspezifischen Datenbildschirmen ausgestattet, und es stehen mehr als 95 verschiedene Sportmodi zur Auswahl - vom Trailrunning über Gravel Cycling bis hin zum Schwimmen. Wer noch mehr will, kann in der Suunto App seine eigenen Sportmodi erstellen oder im SuuntoPlus Store weitere Sport-Apps und Anleitungen gratis herunterladen.

Suunto Vertical Key features:

Kostenlose Outdoor-Offline-Karten auf der Uhr

Planen Sie Routen in der Suunto App mit sportartspezifischen Heatmaps und Informationen zur Straßenbeschaffenheit und synchronisieren Sie sie mit der Uhr

Die beste Batterie, die es gibt: Bis zu 85 Stunden bei bester Genauigkeit, 500 Stunden im Tour-Modus und 60 Tage im täglichen Gebrauch.

Die Solaraufladung in den Titanium-Solarvarianten liefert an sonnigen Tagen mindestens 30 % mehr Energie

Marktführende Genauigkeit durch Dualband-GNSS-System

Wettervorhersage, GPS- und barometergestützte Höhenmessung und Sturmwarnung helfen Ihnen, Ihre Umgebung im Blick zu behalten

Robuste Abenteueruhr mit hervorstehenden Tasten und großem 1,4"-Display

Hergestellt aus Saphirglas, Edelstahl und vier Modellen aus Titan Grad 5

Gewicht: das Titanmodell 74 g und das Stahlmodell 86 g

Hergestellt und entwickelt in Finnland mit 100% erneuerbarer Energie

Vollständig CO2-kompensiert in einem Wiederaufforstungsprojekt von Tree-Nation mit Verified Carbon Units (validiert durch ein internationales Verifizierungsprogramm, das die Qualität von Projekten zum Kohlenstoffausgleich gewährleistet)1

Getestet nach dem höchsten militärischen Standard für Widerstandsfähigkeit (MIL-STD-810H)

Tägliche Aktivitätsmessung: Schritte, Herzfrequenz, Schlaf, Kalorien, Stress und mehr

Software-Updates über das Internet

Wasserdicht bis zu -100 m (10 ATM)

97 Sportmodi zur Auswahl und die Möglichkeit, eigene Modi zu erstellen

In Kombination mit der Suunto App und einer Vielzahl von Partnerdiensten bietet die Suunto Vertical dem Nutzer eine große Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten und innovativen Trainingstools. Neu in der Suunto App ist die Trainingszone, in der Benutzer ihre Trainingsbelastung, ihren Fortschritt, ihre Erholung und ihre Schlafanalyse verfolgen und von den Trainingseinblicken des KI-basierten Suunto Coach profitieren können. Partnerdienste wie Strava, Training Peaks und Komoot verbinden die/den Nutzer/in mit ihrer Community und inspirieren zu Wettbewerb und Abenteuer.

Die Suunto Vertical wird in acht verschiedenen Versionen erhältlich sein, vier Modelle aus Edelstahl (599EUR) und vier Modelle aus Titan mit Solarladung (799EUR).

Die Uhr kann in ausgewählten Märkten ab dem 9. Mai vorbestellt werden und ab dem 16. Mai 2023 ist sie regulär erhältlich.

Über Suunto: Wir stehen für Abenteuer. Seit 1936, als der finnische Orientierungsläufer Tuomas Vohlonen nach einem genaueren Kompass suchte und eine neue Methode zur Herstellung von flüssigkeitsgefüllten Kompassen erfand, liegt Pionierarbeit in unserer DNA. Heute steht Suunto an der Spitze von Design und Innovation für Sportuhren, Tauchcomputer, Kompasse und digitale Dienstleistungen, die von Abenteurern auf der ganzen Welt genutzt werden. Wir sind stolz darauf, dass die Produkte von Suunto nicht nur robust sind, sondern auch eine alltägliche Ästhetik aufweisen, die unsere nordische Identität widerspiegelt. Der Hauptsitz und die Fabrik von Suunto befinden sich nach wie vor in Finnland.

Weitere Informationen unter diesem Link oder auf www.suunto.com

Original-Content von: SUUNTO, übermittelt durch news aktuell