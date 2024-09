Simcere Pharmaceutical Group Limited

Simcere Zaiming kooperiert mit TargetRx bei Einführung eines ALK-Inhibitors der dritten Generation

Nanjing, China (ots/PRNewswire)

Am 2. September 2024 gab Simcere Zaiming, ein innovatives Onkologieunternehmen der Simcere Pharmaceutical Group (2096.HK), eine Kooperationsvereinbarung mit Shenzhen TargetRx Inc. bekannt. Die Partnerschaft konzentriert sich auf den ALK/ROS1-Dualrezeptor-Tyrosinkinase-Inhibitor TGRX-326, einen Anti-Tumor-Kandidaten in der klinischen Phase.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Simcere Zaiming die exklusiven kommerziellen Rechte an TGRX-326 in Festlandchina erwerben. Diese Rechte umfassen unter anderem die Förderung des Marketings, die Formulierung und Anpassung der Strategie sowie das Recht, entsprechende Vorteile aus TGRX-326 zu ziehen. TargetRx erhält eine erste Zahlung von über 20 Mio. USD. Darüber hinaus wird TargetRx Simcere Zaiming für Werbeleistungen entschädigen.

TGRX-326 ist ein von TargetRx unabhängig entwickelter anaplastischer Lymphomkinase (ALK)-Inhibitor der dritten Generation. Es ist ein potenter und hochselektiver niedermolekularer Inhibitor, der auf die Rezeptortyrosinkinasen (RTKs) ALK und c-ROS Proto-Onkogen 1 (ROS1) abzielt. Dieser Inhibitor birgt ein erhebliches therapeutisches Potenzial für Patientinnen und Patienten mit ALK/ROS1-Fusionsgen-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), insbesondere für Patientinnen und Patienten mit mehreren ALK-resistenten Mutationen, einschließlich G1202R.

In vorklinischen Studien und einer klinischen Phase-1-Studie zeigte TGRX-326 eine robuste Anti-Tumor-Aktivität und ein günstiges Sicherheitsprofil. Darüber hinaus überwindet das Molekül effektiv die Blut-Hirn-Schranke und zeigt eine außergewöhnliche Wirksamkeit bei NSCLC-Patientinnen und -Patienten mit Hirnmetastasen.

Dr. Renhong Tang, Vorstandsvorsitzender von Simcere Zaiming, sagte: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit TargetRx bei der Entwicklung einer neuartigen dualen Therapie für Lungenkrebs, einer der wichtigsten bösartigen Erkrankungen, auf die sich Simcere Zaiming strategisch konzentriert. Diese Partnerschaft wird unser innovatives Produktportfolio weiter verbessern. Die ALK/ROS1-Fusion ist eine kritische Genmutation bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Dank der Fortschritte bei den zielgerichteten Therapien haben sich die Überlebensraten für die betroffenen Patientinnen und Patienten erheblich verbessert. Es besteht jedoch nach wie vor ein erheblicher Bedarf an neuen Behandlungen mit besserer Wirksamkeit und der Fähigkeit, Arzneimittelresistenzen zu überwinden. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit TargetRx, um chinesischen Lungenkrebspatienten so bald wie möglich wirksamere Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen."

Dr. Yihan Wang, Vorstandsvorsitzender von TargetRx, sagte: „TGRX-326 ist ein neuartiges Anti-Tumor-Molekül, das möglicherweise das beste seiner Klasse ist und von TargetRx unabhängig entwickelt wurde. Es handelt sich um einen ALK-Inhibitor der dritten Generation, der sich in der späten klinischen Entwicklung befindet und für Patientinnen und Patienten eine bessere Option darstellen könnte. Wir glauben, dass wir mit der Unterstützung von Simcere Zaiming in der Lage sein werden, dieses Produkt schnell auf den Markt zu bringen. Ziel von TargetRx ist es, kontinuierlich innovative Therapien zu entwickeln, die das Leben von Krebspatientinnen und -patienten verändern werden."

Informationen zu Simcere Zaiming

Simcere Zaiming, eine auf Onkologie spezialisierte Biopharmazie-Tochtergesellschaft der Simcere Pharmaceutical Group Limited (HKEX: 2096), wurde im Jahr 2023 gegründet. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung bahnbrechender Therapien verschrieben, um den ungedeckten klinischen Bedarf von Krebspatientinnen und -patienten auf der ganzen Welt zu decken. Simcere Zaiming verfügt über eine solide und innovative Forschungs- und Entwicklungspipeline mit unterschiedlichen klinischen Wirkstoffen und hat bereits mehrere Produkte erfolgreich in China eingeführt, darunter COSELA®, Endostar®, Enweida® und Enlituo®. Das Unternehmen ist entschlossen, Krebspatientinnen und -patienten auf der ganzen Welt potenziell transformative Behandlungsmöglichkeiten zu bieten, und zwar durch seine internen F&E-, Produktions- und Vermarktungskapazitäten, die durch strategische Kooperationen mit führenden Partnern im Bereich der Krebstherapeutika ergänzt werden.

Informationen zu TargetRx

TargetRx ist ein pharmazeutisches Hightech-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung zielgerichteter Therapien der nächsten Generation für Krebspatientinnen und -patienten konzentriert, insbesondere für solche, die gegen die derzeitigen Behandlungen resistent oder refraktär sind. TargetRx hat eine Reihe hochmoderner und effizienter Plattformen zur Entdeckung niedermolekularer Wirkstoffe entwickelt, die innovative Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für Wirkstoffdesign, Screening, Evaluierung und Optimierung kombinieren. Seit seiner Gründung hat TargetRx über 170 Patente von Behörden in China, den USA, Europa, Japan und anderen Regionen erhalten. Mehrere potenzielle Spitzenpräparate befinden sich in unterschiedlichen Stadien multinationaler klinischer Studien.

