CoffeeB

CoffeeB: Deutschland-Launch des weltweit ersten Kaffeekapsel-Systems ohne Kapsel

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

CoffeeB - das weltweit erste Kaffeekapsel-System, das gänzlich ohne Kapsel auskommt - wird heute in Deutschland lanciert. Seit dem Launch in der Schweiz und Frankreich im September 2022 machte die Innovation auch international Schlagzeilen - u. a. in der Washington Post - und wurde sogar in Jimmy Fallon's The Tonight Show präsentiert. Seither verspricht CoffeeB, die bedeutendste Kaffee-Innovation seit Erfindung der Kaffeekapsel zu sein und den Markt radikal zu verändern: Anstatt einer Kapsel funktioniert das System mit einem kleinen, vollständig kompostierbaren Ball aus gepresstem Kaffee. CoffeeB verfügt über sämtliche Annehmlichkeiten herkömmlicher Kapsel-Systeme und garantiert besten Kaffeegenuss - verursacht aber keinerlei Abfall. Die Innovation ist auf dem deutschen Markt ab sofort in den teilnehmenden EDEKA-Märkten und sukzessive in den Stores von Mediamarkt und Saturn und in den zugehörigen Onlineshops, sowie auf CoffeeB.com erhältlich.

Mit CoffeeB hat Delica 37 Jahre nach Lancierung der Kaffeekapsel die nächste große Revolution im Kaffeemarkt angestoßen. Sie führt das erste Kapselsystem ein, das gänzlich ohne Kapsel auskommt. Möglich macht es der "Coffee Ball": Ein kleiner Ball aus gepresstem Kaffee, der einzig von einer durch Delica weltweit patentierten Alginat-Schutzschicht ummantelt wird. Diese verleiht dem Coffee Ball nicht nur Stabilität - sie bildet insbesondere auch eine ideale Sauerstoffbarriere, die vor Aromaverlust schützt, so wie man es von Aluminium kennt. Wie der Kaffee selbst ist auch die Schutzschicht natürlichen Ursprungs und somit vollständig gartenkompostierbar. Innerhalb von wenigen Wochen zersetzt sich der Coffee Ball zu wertvollem Humus. Komplettiert wird das System durch die CoffeeB-Globe-Kaffeemaschine mit patentierter Brühtechnologie. CoffeeB bietet individuelle Sortenauswahl und verschiedene Stärkegrade.

100.000 Tonnen Kapselabfall* jährlich einsparen

"CoffeeB vereint, was sich im Bereich Kaffee bis dato nicht vereinen ließ: ein volles Geschmackserlebnis, Convenience und Zero Waste", freut sich Frank Wilde, Head of CoffeeB. "Weltweit fallen pro Jahr über 100.000 Tonnen Kapselabfall an. Indem wir bei CoffeeB auf Plastik- und Aluminiumhüllen verzichten, trägt unser innovativer Coffee Ball dazu bei, dieses enorme Problem anzugehen. Bis heute landet ein Großteil der herkömmlichen Kaffeekapseln im Müll, Recycelbarkeit hin oder her."

Xerxes Shahparast, Delica Deutschland Geschäftsführer ergänzt: "Das beliebteste Heißgetränk der Deutschen ist Kaffee. Nach Amerika und Frankreich ist Deutschland der drittgrößte Kapselmarkt der Welt. Wir freuen uns, nun auch hier einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltigen Kaffeekonsum zu gehen!"

Die Nachhaltigkeit von CoffeeB geht über die Gartenkompostierbarkeit der Coffee Balls hinaus. Die Maschine besteht zu einem großen Teil aus recycelten Materialien und kann bei Bedarf durch Servicestellen repariert werden. Dank modularer Maschinenkonstruktion können zudem einzelne technische Komponenten ausgetauscht werden. Aber auch das Design der CoffeeB Globe-Maschine in schwarz und weiß überzeugt: am 19. Juni 2023 wird CoffeeB den renommierten Red Dot Award: "Best of the Best" in der Kategorie "Küchengeräte und Küchenzubehör" erhalten.

Das ganze System und alle Kaffeesorten sind zu 100 % CO2 kompensiert. Die Kaffeebohnen entstammen nachhaltigem Anbau und sind, je nach Aroma, entweder Rainforest Alliance oder Bio und Fairtrade zertifiziert. Sämtliche Verpackungen sind recycelbar.

Fünf Jahre Entwicklungsarbeit

"Die Einfachheit des Systems lässt kaum erahnen, wie viel Entwicklungsarbeit darin steckt. Von der Idee bis zur Marktreife hat es fünf Jahre gedauert und natürlich gab es auch zahlreiche Rückschläge", sagt Caroline Siefarth von CoffeeB, die maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war. "Doch wir sind mehr als überzeugt, dass sich jede investierte Stunde gelohnt hat."

Heute wird CoffeeB in Deutschland gelauncht. Die Coffee Balls gibt es in acht verschiedenen Aromen, die CoffeeB-Globe-Kaffeemaschine ist in Schwarz oder Weiß ab sofort in den teilnehmenden EDEKA-Märkten und sukzessive in den Stores von Mediamarkt und Saturn und in den zugehörigen Onlineshops sowie auf CoffeeB.com erhältlich.

* Berechnungen auf Basis Euromonitor Passport 2021

Original-Content von: CoffeeB, übermittelt durch news aktuell