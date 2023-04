a+s DialogGroup GmbH

a+s DialogGroup beweist, dass TikTok auch im B2B-Kontext funktioniert

Video-Infos

Download

Ditzingen (ots)

Mit dem unternehmensweiten Slogan "LET'S SKIP THE BLA" und der selbstironischen Videoreihe "IT-Praxis Dr. Bauer" hat die a+s DialogGroup seit Januar 2023 das erreicht, wovon viele Unternehmen im B2B-Kontext bislang nur träumen: innerhalb von nur drei Monaten generierte die Agentur für Dialogmarketing rund 200.000 Fans auf seinen Social-Media-Kanälen Instagram und TikTok. Mehr als 20 Millionen Views, tausende positive Interaktionen und eine Anfrage der Bundeswehr nach den Vorführrechten für eine interne Offiziersschulung sind das Ergebnis des viralen Hits.

Das Erfolgsrezept beschreibt a+s Geschäftsführer und COO Daniel Mundt in drei Worten: kreativ, kompromisslos, unterhaltsam. "Wir verstoßen mit der Videoreihe gegen jedes bekannte Marketing-Prinzip", sagt Mundt und zeigt sich selbst überrascht vom explosionsartigen Wachstum von Fans und Views.

Tatsächlich verstößt die zehnteilige Reihe, die inzwischen eine erste Staffel bildet, gegen einige Best Practices auf TikTok. Die Videos, in denen sich der grollige IT-ler Dr. Bauer um die überspitzten Büro-Wehwehchen seiner Kolleginnen und Kollegen kümmert, wirken aufgrund ihrer Länge, der Effekte und der Dramaturgie eher cineastisch. Sie sprühen aber genauso vor kreativem Charme und Witz, mit dem sonst der auf TikTok übliche User Generated Content rund 20 Millionen Nutzer allein deutschlandweit in den Bann zieht.

"Neben der Deutschen Post und der Bundeswehr konnten wir bereits internationale Social Brands wie Microsoft und Xiaomi mit dem Comedy-Format zum Lachen bringen und direkte Anfragen bei uns generieren", freut sich Mundt.

Mit erfolgreichem Dialogmarketing über TikTok & Co Reichweite für die eigene Marke zu schaffen, ohne die Accounts mit ausuferndem Werbebudget füttern zu müssen, sei der Traum vieler B2B-Unternehmen, weiß Mundt. Viele Entscheider hätten TikTok als Marketing-Kanal aber überhaupt nicht auf dem Radar, würden die Video-Plattform unterschätzen oder wegen mangelnder Kenntnis eine Nutzung erst gar nicht in Betracht ziehen. "Wir hatten anfangs auch viele Fragen, haben dann aber einfach kreativ drauf losgelegt und damit unsere ureigene Stärke ausgespielt", so Mundt.

Als Marketer mit mehr als 25 Jahren B2B-Erfahrung erklärt Mundt anhand des eigenen TikTok-Erfolgs, warum erfolgreicher Social-Media-Content das Sprungbrett für organische Reichweite ist und dazu eine ganze Reihe von Vorteilen bietet:

Mehr Markenreichweite: "Obwohl wir nur zwei Kanäle aktiv füttern, geht die Serie auf nahezu allen Netzwerken, inkl. den Business Networks steil nach oben."

Positivere Employer Brand: "Beim internen Casting für die Rollenverteilung in unseren Videos ist mittlerweile Schlange stehen angesagt."

Mehr Kundenanfragen: "Content, Zielgruppen, Landingpages, Designs bis hin zum neuen Merchandise-Shop - Interessenten sehen live, dass wir unser Handwerk in allen Disziplinen verstehen."

Mehr Bewerbungsanfragen durch Social Recruiting: "Vor allem unsere eigene IT könnte bereits aus allen Nähten platzen, wo andere immer noch Fachkräftemangel unken."

Direkter Dialog mit Zielgruppen: "Auch der Marketingleiter und Geschäftsführer lässt sich von unterhaltsamem Content zur Kontaktaufnahme verführen."

Mehr Spaß am Arbeitsplatz und besseres Teamgefühl

"Wir teilen unsere Freude und die Learnings gerne", sagt Mundt, der inzwischen nicht mehr nur B2B-Kollegen von der Erfolgsgeschichte um Dr. Bauer berichtet, sondern gerne auch in Interviews, Podcasts und anderen Formaten Rede und Antwort steht.

Über a+s DialogGroup GmbH

Die a+s DialogGroup ist eine der führenden 360-Grad-Agenturen für Dialogmarketing. Mit 25 Jahren Erfahrung und 56 Spezialisten an vier Standorten führt sie bekannte Marken, NGOs/NPOs und Start-ups sicher und visionär durch alle Phasen der Kommunikation. Die Agenturgruppe entwickelt mit ihrem ganzheitlichen Portfolio - Consulting, Kampagnenkreation, Daten- & Adressmanagement, Online- und Offline-Marketing, Web-Development - hochindividuelle, kreative und messbare Kampagnen für Neukundengewinnung und Personalrecruiting auf allen relevanten Kanälen.

Original-Content von: a+s DialogGroup GmbH, übermittelt durch news aktuell