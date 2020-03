Capgemini

Studie: Kontinuierliche Software-Tests gehören zur agilen Entwicklung

Unternehmen im Spagat zwischen Geschwindigkeit und Kundenzufriedenheit

Unternehmen müssen die Umstellung auf umfassende kontinuierliche Tests in der agilen Software-Entwicklung beschleunigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies geht aus einer neuen Studie hervor, die heute von Capgemini und Sogeti in Zusammenarbeit mit Broadcom Inc. veröffentlicht wurde.

"Kontinuierliche Software-Tests sind ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in einem Umfeld, in dem Unternehmen ihre Produkte immer schneller auf den Markt bringen müssen, um relevant zu bleiben. Wir empfehlen dafür, die Investitionen in Quality Engineering und kontinuierliches Testen für Agile- und DevOps-Teams zu beschleunigen, um sicherzustellen, dass Agile at Scale nicht versagt", so Sven Euteneuer, Portfolio-Verantwortlicher der Sogeti Deutschland. "Zu diesem Zweck sollten Unternehmen ihre Feature-Teams mit ausreichender Erfahrung im Quality Engineering ausstatten. Ein flexibles Support-Team sollte Coaching und Unterstützung bei Themen wie Agile QS, Automatisierung sowie der Bereitstellung von Testumgebungen sicherstellen."

Die Mehrheit der Unternehmen kämpft darum, ihre Bedarfe im Hinblick auf Qualität und die agile Arbeitsweise aneinander anzupassen. Im Kern stehen sie vor der Herausforderung, viele Releases schneller in die Produktion zu bringen und gleichzeitig einen ebenso schnellen wie angemessenen und kontinuierlichen Validierungsprozess umzusetzen, der ernsten Problemen in der Produktion vorbeugt. Ohne diese Balance sind Unternehmensleistung und Wachstum gefährdet, bestätigt der aktuelle Continuous Testing Report von Capgemini, der auf Basis einer Umfrage unter 500 leitenden Entscheidungsträgern in der Unternehmens-IT entstand.

Die Studie betont, dass Unternehmen ohne die vollständige Einführung von kontinuierlichen Software-Tests langfristig weder den Qualitätserwartungen der Kunden, noch den eigenen Erwartungen zur Release-Frequenz gerecht werden können. Ein klarer Nachteil gegenüber erfolgreicheren, agilen Wettbewerbern.

Herausforderungen von kontinuierlichen Software-Tests

Während eine Mehrheit (55 Prozent) der befragten Unternehmen inzwischen einen Ansatz für kontinuierliche Tests eingeführt hat, spricht die vergleichsweise langsame Zunahme des Reifegrades dafür, dass die Unternehmen vor einer entscheidenden Herausforderung stehen.

Bis zu 56 Prozent der Unternehmen gaben zu, dass sie Probleme mit dem Testen in den Sprints haben: 44 Prozent bestätigten, dass ihre Teams ihre Zeit mit der Suche, Verwaltung und Generierung von Testdaten verbringen, während 36 Prozent davon ausgehen, dass ihre Teams mehr als die Hälfte ihrer Zeit mit dem Aufbau und der Verwaltung von Testumgebungen verbringen. Eine Mehrheit der Befragten (62 Prozent) hat Schwierigkeiten, qualifizierte Fachkräfte für den Aufbau ihrer Strategie für kontinuierliche Software-Tests zu finden.

Dazu kommt in vielen Organisationen, dass veraltete Systeme, monolithische Legacy-Anwendungen und Hierarchien die Anwendung neuer Arbeitsmethoden zur Herausforderung machen. Um diese zu bewältigen, müssen sich Unternehmen darauf konzentrieren, die Orchestrierung von Quality Engineering in Agile und DevOps zu übernehmen.

Empfehlungen für Continuous Testing

Der Bericht hebt eine Reihe von Bereichen hervor, in denen Unternehmen ihren Ansatz für kontinuierliche Tests verbessern können:

Transparenz über das Qualitätsniveau durch aussagekräftige KPIs

Nutzung intelligenterer Lösungen in der QS

Investitionen in die Qualitätssicherungsfähigkeiten ihrer Teams

Testorganisation und Testumgebungen

"Eine kontinuierliche Qualität ist für Agile, DevOps und die digitale Transformation entscheidend. Abgesehen von der Priorisierung der Testautomatisierung, müssen Organisationen auch daran denken, die Qualität in jede Phase der Software-Entwicklung sicherzustellen. Dies erfordert moderne, entwicklerfreundliche, KI-gestützte Werkzeuge, die es jedem Beteiligten und jedem Team - vom Unternehmen bis zum technischen Anwender - einfach und praktikabel machen, eine kontinuierliche Qualität beizubehalten. Die Teams müssen traditionelle Qualitätshürden mit Hilfe von Werkzeugen überwinden, die eine Verschiebung nach links und rechts ermöglichen und die KI nutzen, um proaktive, umsetzbare Erkenntnisse zur Maximierung der Qualität zu liefern", so Sushil Kumar, Head of DevOps and Continuous Testing Business, Enterprise Software Division, Broadcom.

Über die Studie

Der Continuous Testing Report 2020 enthält Umfragedaten und Fachbeiträge von Experten, um die Herausforderungen und potenziellen Ansätze zur Transformation von Testpraktiken im Zeitalter von Agile und DevOps zu skizzieren. Der Bericht basiert auf den Meinungen mehrerer Experten von Capgemini, Sogeti und Broadcom, unterstützt durch die Ergebnisse einer globalen Umfrage unter 500 leitenden Entscheidungsträgern in IT-Unternehmensfunktionen, die für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in acht verschiedenen Regionen arbeiten.

Die vollständige Studie zum kostenlosen Download sowie ein Bild des Zitatgebers Sven Eutener, Sogeti, finden Sie hier: https://www.capgemini.com/de-de/news/studie-continous-testing-agile-software/

Über Sogeti

Sogeti bietet Lösungen für Digital Assurance, Testing, Cloud und Cybersecurity, gestützt durch Künstliche Intelligenz sowie Automatisierung. Das Unternehmen kombiniert dabei Agilität und Geschwindigkeit in der Implementierung von technologischen Lösungen. Sogeti arbeitet eng mit seinen Kunden und Partnern zusammen, um die Chancen der Technologie voll auszuschöpfen. Mit seinem praxisorientierten "Value in the Making"-Ansatz und seiner Leidenschaft für Technologie unterstützt Sogeti Unternehmen bei der schnellen Umsetzung ihrer digitalen Reise. Das Unternehmen gehört zur Capgemini-Gruppe und ist an mehr als 100 Standorten weltweit tätig.

Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Technologie-Services und Digitaler Transformation.

Besuchen Sie uns auf www.sogeti.de/

