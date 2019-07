ARD Das Erste

Saisonauftakt für die 3. Liga : Spitzenspiel 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig live im Ersten

Am Wochenende vom 19. bis 21. Juli 2019 startet die 3. Liga in die neue Saison. Zum Auftakt überträgt Das Erste am Samstag, 20. Juli 2019 ab 17:45 Uhr live das Top-Spiel der ersten Runde: 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig. Das Derby zwischen dem Zweitliga-Absteiger und Ex-Europapokalsieger Magdeburg und dem langjährigen Erstligisten und ehemaligen Meister Braunschweig verspricht spannende 90 Minuten. Beide Traditionsvereine verbindet eine jahrelange Fan-Freundschaft, so dass optimale Rahmenbedingungen für eine rein sportliche Auseinandersetzung gegeben sind. Reporter der Übertragung ist Eik Galley. Die Moderation in Magdeburg übernimmt Julia Scharf.

Schon um 13:00 Uhr steigt Das Erste an dem Samstag in das Sportwochenende ein: Die Übertragung der 14. Etappe der Tour de France steht auf dem Programm. Ziel in den Pyrenäen ist der legendäre Col-du-Tourmalet. Reporter ist Florian Naß, an seiner Seite kommentiert Fabian Wegmann.

