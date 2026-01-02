Westenergie AG

Neuer Westenergie-Vorstand: Robert Denda übernimmt den Vorsitz

Essen (ots)

Robert Ronald Denda vereint CEO- und CTO-Rolle

Bernd Böddeling kehrt in bisherige Funktion als Westenergie-Aufsichtsratsvorsitzender zurück

Robert Denda hat zum 1. Januar 2026 den Vorstandsvorsitz der Westenergie AG übernommen. Neben Denda gehören Achim Schröder (Vorstand Ressort Finanzen und Regulierung) und Oliver Henrichs (Vorstand Ressort Personal/Arbeitsdirektor) dem dreiköpfigen Vorstand an. Denda folgt auf Bernd Böddeling, der das Amt im Mai 2025 übergangsweise übernommen hatte, nachdem Katherina Reiche in die Politik gewechselt war. In seiner neuen Rolle übernimmt der 52-Jährige Denda sowohl den Vorsitz (CEO) als auch die Verantwortung für das Ressort Technik (CTO). Er bringt umfassende Expertise in den Bereichen Digitalisierung und Netztechnologie mit.

"Vor uns liegt die entscheidende Phase der Energiewende. Ich freue mich sehr darauf, diese gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie meinen Vorstandskollegen aktiv zu gestalten. Westenergie steht für Versorgungssicherheit, technologische und regionale Stärke sowie nachhaltige Partnerschaften. Das ist unser Fundament, um Kommunen, Unternehmen und Haushalte im Westen Deutschlands bei der Energiewende zu unterstützen", sagte Robert Denda.

Kontinuität und Übergabe: Bernd Böddeling kehrt in bisherige Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden zurück

Thomas König, Chief Operating Officer - Networks E.ON SE, dankte Bernd Böddeling für seinen Einsatz in der Übergangszeit: "Bernd Böddeling hat in einer wichtigen Phase Verantwortung übernommen und Kontinuität sichergestellt. Damit hat er entscheidend dazu beigetragen, dass Westenergie und die gesamte E.ON-Familie die Rolle als Spielmacher der Energiewende beständig ausfüllen konnte. Für dieses Engagement möchte ich mich im Namen des E.ON-Vorstands ausdrücklich bedanken."

König selbst hatte während der Übergangszeit den Aufsichtsratsvorsitz der Westenergie AG übernommen. Mit Abschluss der Interimsphase kehrt Böddeling nun in seine bisherige Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Westenergie AG zurück: "Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Robert Denda kann sich auf ausgewiesene Expertinnen und Experten und eine unglaublich engagierte Mannschaft freuen", sagte Bernd Böddeling, Vice President Energy Networks bei der E.ON SE sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Westenergie AG.

Internationale Branchenerfahrung: zur Person Robert Denda

Robert Denda, geboren in Koblenz, studierte Wirtschaftsinformatik an der Universität Mannheim und promovierte dort im Fach Informatik. Er verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung im Energiesektor - zuletzt als CEO der Gridspertise, einer Tochtergesellschaft der Enel-Gruppe mit Fokus auf Smart-Grid-Technologien. Zuvor leitete er bei Enel Grids die Bereiche Innovation und Industrialisierung sowie Netztechnologie und verantwortete die Entwicklung und Anwendung digitaler Netztechnologien beim weltweit größten privatwirtschaftlichen Betreiber von Stromverteilnetzen.

Original-Content von: Westenergie AG, übermittelt durch news aktuell