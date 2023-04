fresh academy GmbH

Aktualisiertes Jahresprogramm 2023

Vielfalt für alle

Spezialangebot für Frauen

Feldafing (ots)

Persönliche Entwicklung in bewegten Zeiten - das ist die Herausforderung, vor der viele Menschen derzeit in besonderer Weise stehen. Wie nie zuvor in den letzten sieben Jahrzehnten werden sie mit Multikrisen-Situationen konfrontiert, die persönliche Stärke, Reife und Resilienz fordern. Die Fähigkeiten, realistische und motivierende Ziele zu setzen und konsequent zu verfolgen, erfolgreich mit dem beruflichen und privaten Umfeld zu kommunizieren und ein gelingendes Leben zu gestalten, bilden die elementare Grundlage menschlicher Zufriedenheit.

"Genau hier setzen wir mit unserem aktualisierten Jahresprogramm 2023 an," sagt Wiebke Lüth, Geschäftsführerin der fresh academy, Feldafing. Das 2005 gegründete Unternehmen gilt als die führende Ausbildungs- und Bildungseinrichtung für Neurolinguistisches Programmieren (NLP) und Persönlichkeitsentwicklung in Europa. Wiebke Lüth ist seit dem Jahr 2008 die erste NLP-Master-Trainerin in Deutschland.

Neben den klassischen NLP-Qualifikationsseminaren (Practitioner bis Master) bietet die fresh academy die Ausbildung zum Kommunikationstrainer(in), zum Gesichterlesen (Face Communication), Ziele-Tage, Motivationsstrategien, Empower-Retreats und Meditationstage an. Workshops zur Auflösung von negativen Glaubenssätzen sowie ein Spezialseminar für Frauen - T(F)rau Dich - runden das Angebot an, mit dem sich sowohl berufliche wie persönliche Erfolgs- und Entwicklungspotenziale erschließen lassen.

"Wir möchten unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Lage versetzen, das Beste für sich und die Welt zu erreichen. Denn wenn wir für uns und unsere Mitmenschen eine lebenswerte und liebevolle Welt gestalten wollen, müssen wir stets bei uns selbst beginnen - und das ist eine beglückende Perspektive - auch für schwierige Zeiten," erläutert Wiebke Lüth.

Die Geschäftsführerin der fresh academy muss es wissen, denn sie hat nicht nur die Qualifikation einer seit Jahrzehnten erfolgreichen internationalen NLP-Master-Trainerin, sondern die praktische, bodenständige Lebenserfahrung einer ehemaligen Spitzensportlerin als Europameisterin im Fechten. "Ich weiß, dass wir im Leben auch und gerade in herausfordernden Zeiten und Situationen wachsen können - und dieses Wissen möchte ich motivierend an meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergeben, persönlich und online."

Das aktualisierte Jahresprogramm der fresh academy liegt ab sofort zum Download vor auf der Website www.fresh-academy.de

Über die fresh academy

Die im Jahr 2005 gegründete fresh-academy gilt als eine führende Ausbildungs- und Bildungseinrichtung für Neurolinguistisches Programmieren (NLP) und Persönlichkeitsentwicklung in Europa. Das Spektrum reicht von NLP-Practitioner- über Master-Seminare bis hin zu weiteren vielfältigen Angeboten, die individuelle berufliche und persönliche Entwicklung und Erfolg im Fokus haben. Geschäftsführerin Wiebke Lüth ist seit 2008 die erste deutsche Master-Trainerin der weltweit anerkannten Society of NLP (ernannt von NLP-Gründer Dr. Richard Bandler, USA) und ehemalige Spitzensportlerin (Europameisterin im Fechten). Die Trainings und Workshops der fresh- academy werden im eigenen Trainingszentrum am Starnberger See sowie online angeboten.

Original-Content von: fresh academy GmbH, übermittelt durch news aktuell