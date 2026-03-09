Berlin Dungeon

Verfluchter Geburtstag: Das Berlin Dungeon feiert sein 13-jähriges Bestehen

Düsteres Freitag-der-13.-Wochenende mit neuer Show, Schreckenslabyrinth und kleinen Überraschungen

Statt Torte und Konfetti gibt es schaurig-schönen Schrecken. Passend zum 13. Geburtstag läutet das Berlin Dungeon am Freitag, den 13., seine finstere Geburtstagssause ein. Das gesamte Wochenende (13. bis 15. März 2026) steht im Zeichen der unheimlichen Zahl und verwandelt das Berlin Dungeon in einen ganz besonderen Ort. Eine neue saisonale Show lädt die Gäste der Freizeitattraktion zum Ball - allerdings anders als erwartet: Der Gastgeber ist ein Vampir alten Adels und der Festsaal wird zur Falle ... Zusätzlichen Nervenkitzel gibt es am Geburtstagswochenende nach der regulären Öffnungszeit: Dann wird das Berlin Dungeon zu einem pulstreibenden Schreckenslabyrinth, das im Zeichen des verfluchten Ehrentags steht. Mit der Geburtstags-Edition als Auftakt wird das Erfolgsformat "Black Out Maze" mit insgesamt zwölf weiteren Terminen 2026 ein festes Angebot. Kleine Aktionen in und um das Berlin Dungeon sorgen für zusätzliche Geburtstagsüberraschungen. Tickets und Infos gibt es unter: https://www.thedungeons.com/berlin

Die 13 gilt gemeinhin als Ünglückszahl - und genau deswegen sorgt sie im schaurigen Stationstheater Berlin Dungeon für Partylaune! Seit 2013 haucht das Berlin Dungeon im Herzen Berlins insbesondere den dunklen Seiten der Stadtgeschichte auf immersive Weise Leben ein und feiert damit in diesem Jahr 13. Geburtstag - am Freitag, den 13. (März)! Im Berlin Dungeon schlüpfen professionelle Schauspielende in historische Rollen und nehmen die Gäste in interaktiven Live-Shows mit auf eine schaurig-komische Reise durch über 600 Jahre Berliner Vergangenheit. Dank täuschend echter Kulissen und filmreifer Effekte werden Besucher*innen in zehn verschiedenen Shows Teil von Berlins düsterer Historie - vom Großen Brand im 14. Jahrhundert, über die Jahre der Pest bis zum berüchtigten Serienmörder Carl Grossmann. Regelmäßig sorgen Sondershows für zusätzliche Unterhaltung - mal besonders schaurig, mal bissig-böse oder schreiend komisch.

Neue Sondershow zum 13. Geburtstag

So feiert am Geburtstagswochenende die Sondershow "Rendezvous mit einem Vampir" Premiere, die ausschließlich vom 13. März bis 31. Mai 2026 läuft. Die Inszenierung entführt die Gäste in einen opulenten, düsteren Tanzsaal, in dem sich hinter roten Samtvorhängen und flackerndem Kerzenlicht eine Begegnung mit dem Vampiradel anbahnt. Einmal im Jahr lädt der Graf zu einem besonderen Ball - doch eine Einladung verheißt nichts Gutes, wie sich rasch zeigt. Die neue Show verbindet Ästhetik mit schwarzem Humor und gipfelt in einer Irrtour durch ein Spiegel-Labyrinth.

Erfolgsformat "Black Out Maze" wird fester Bestandteil im Berlin Dungeon

Parallel zur neuen Show hält das Berlin Dungeon eine weitere Geburtstagsüberraschung parat und verankert die erfolgreichen "Black Out Maze"-Events dauerhaft im Jahreskalender - so auch am Geburtstagswochenende vom 13. bis 15. März. Nachdem das Format bei seiner Premiere im Dezember auf großen Anklang stieß, folgen ab sofort regelmäßige Termine im Jahresverlauf. Nach den regulären Öffnungszeiten starten an diesen ausgewählten Frei- und Samstagen ab 17:30 Uhr die gänsehauttreibenden Touren durch das Berlin Dungeon.

Die Besuchenden kämpfen sich in kleinen Gruppen auf eigene Faust durch die schaurigen und dunklen Gemäuer, während überall Angst und Schrecken lauern: Furchterregende Gestalten verfolgen die Gäste und sorgen für Herzrasen und Nervenkitzel. Das pulstreibende Format richtet sich an Personen ab 18 Jahren, die eine deutlich intensivere Erfahrung suchen als bei der regulären Tour. In jedem Monat steht das Schreckenslabyrinth zudem unter einem anderen Motto. Am Geburtstagswochenende findet das besonders schaurige Format zusätzlich am Sonntag statt.

Berlin Dungeon General Manager Bora Bilgiç erklärt: "Der 13. Geburtstag an einem Freitag, den 13., bietet die ideale Bühne, um das Berlin Dungeon außergewöhnlich zu feiern. Mit unserer Vampir-Show voller Biss präsentieren wir eine atmosphärisch dichte Inszenierung, die für jede Menge Gänsehaut, aber auch viel Spaß sorgt. Und wir freuen uns besonders, verkünden zu können, dass unser fürchterliches Labyrinth der Finsternis jetzt regelmäßig im Programm ist. Nach der regulären Öffnungszeit gehen dann im Berlin Dungeon die Lichter vollständig aus und besonders mutige Menschen begeben sich in kleinen Gruppen auf eine pulstreibende Tour durch unsere dunklen Gemäuer."

Aktionen und Specials zum Jubiläum

Das Geburtstagswochenende wird durch ausgewählte Aktionen ergänzt. Bei einem großen Gewinnspiel winken tolle Preise von Partnern in Berlin. Und auch die Nachbarschaft feiert mit: Berlin Dungeon Gäste erhalten an diesem Wochenende Gutscheine für das Café "Waffel oder Becher" und die Icebar für eine Stärkung nach dem Schrecken.

"Black Out Maze"-Termine 2026:

13., 14. & 15*.03.2026 (*Start ab 16:30 Uhr)

03. & 04.04.2026

22. & 23.05.2026

17. & 18.07.2026

14. & 15.08.2026

23. & 24.10.2026

30. & 31.10.2026

Teilnahme: empfohlen ab 18 Jahren; Tourlänge: 45-60 Minuten; Preis: 20 Euro p.P.; Uhrzeit: jeweils nach den regulären Öffnungszeiten ab 17:30 Uhr

