Bildungsstrategien für exponentielles Wachstum: Dr. Uve Samuels präsentiert neues Buch und ruft zur Bildungsrevolution auf

Dr. Uve Samuels, Gründer des Exponentielle Innovation Institutes (EXII) in Hamburg, hat heute im Hauptstadtbüro des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft in Berlin sein neues Buch Exponential Innovation Playbook vorgestellt. Das Vorwort darin stammt von Pascal Finette, einem der innovativsten Köpfe im Silicon Valley (USA) und persönlichen Freund Samuels.

Der renommierte Bildungsexperte und Autor des 2019 erschienenen Buches "Exponentielle Innovation. Wie Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam das Wachstum von Europa und Deutschland durch Digitalisierung gestalten können" (BoD, 2019) hat für sein neues Buch mehr als 100 Transformationsprojekte, 100 Start-ups und 1000 Entrepreneure und Intrapreneure begleitet und analysiert. Das Ergebnis ist eindeutig: Um exponentielles Wachstum zu erzielen, müssen Geschäftsmodelle auf den fünf Prinzipien Purpose, Agile Methoden, Disruptive Technologien, Open Innovation und Entrepreneurship basieren.

"Uve Samuels ist ein unermüdlicher Impulsgeber für die Weiterentwicklung von Mindsets und Methodenkompetenz in der Bildung. Mit dem Exponential Innovation Playbook forciert er die Einführung exponentiellen Denkens und Handelns als Teil der Ausbildung an den Hochschulen und in der Qualifizierung von Managern. Ich danke ihm für sein außerordentliches Engagement und wünsche seinem Buch viele Leserinnen und Leser", sagt Dr. Volker Meyer-Guckel, Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft.

Samuels untersuchte für sein Buch die Innovationsbereitschaft und -fähigkeit Deutschlands mit dem Fazit, dass die Deutsche Gesellschaft den Blick für neue Chancen verloren hat und den Status quo unbedingt bewahren möchte. Samuels fordert eine Revolution der Bildung und eine positive Einstellung gegenüber lebenslangem Lernen und der Notwendigkeit, sich kontinuierlich weiterzubilden.

"Wir brauchen Menschen, die mit Technologie umgehen, komplexe Probleme lösen und kreativ denken können, um in der fortschreitenden Digitalisierung, Automatisierung und dem Einsatz künstlicher Intelligenz erfolgreich zu sein. Dazu müssen wir konsequent und schnell raus aus unserer Komfortzone", so Samuels Appell.

Während des Pressegesprächs demonstrierte Samuels erstmals live den Einsatz einer KI, mit der das EXII seine eigene exponentielle Transformation vollzogen und es faktisch zerstört hat. "Die KI bietet nun all mein Wissen und meine Methoden - und ersetzt mich dazu vollständig. Das bietet zwei ungeheure Vorteile: Erstens kommen diese nun viel mehr Unternehmen zugute. Zweitens setzt das bei mir neue Zeit und kreative Kraft zum Lösen neuer Aufgaben frei", erklärt Samuels.

Dass dieser Ansatz der Gesellschaft insgesamt zugute komme, zeigte Dr. Philip Nölling, ehemaliger CFO der zur Otto Group gehörenden Hermes Logistik Gruppe und heute CEO und Gründer des Medizintechnik-Start-ups DPV Analytics.

"Durch Einsatz der KI und der systematischen Anwendung der Innovationsmethoden von Uve Samuels können wir exponentielles Wachstum erreichen und so den Schlaganfall als größtes Todesfallrisiko wirksam bekämpfen. Samuels Buch ist der ideale Einstieg in das Thema für alle, die Zukunft in disruptiven Zeiten verstehen und entschlossen mitgestalten möchten", sagt Nölling.

