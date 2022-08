KfW IPEX-Bank

Onshore Windpark Stöllsäterberget: KfW IPEX-Bank finanziert weiteres Windprojekt der wpd in Schweden

Frankfurt am Main (ots)

Die KfW IPEX-Bank finanziert für den deutschen Projektentwickler wpd europe GmbH ("wpd") den Bau und Betrieb des schwedischen Windparks "Stöllsäterberget" und stellt das gesamte Fremdkapital inklusive benötigter Nebenfazilitäten bereit. Somit wird ein weiteres Projekt der Energiewende durch die Unterstützung der KfW IPEX-Bank Realität.

Der Windpark wird mit seiner Inbetriebnahme Ende 2023 eine installierte Gesamtleistung von 47,2 MW bestehend aus insgesamt 8 Windenergieanlagen des Typs N-163/5.9 MW aus der Delta 4000 Serie des deutschen Herstellers Nordex bereitstellen. Die Turbinen werden in der Cold-Climate-Variante mit Anti-Icing-System geliefert, um in der rauen nordischen Umgebung bestehen zu können. Zudem übernimmt Nordex die kontinuierliche Wartung des Windparks. Entwickler, Sponsor und alleiniger Anteilseigner ist die wpd europe GmbH, ein langjähriger Kunde der KfW IPEX-Bank mit umfangreicher Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb von Windparks. Abnehmer des "grünen" Stroms ist ein großes internationales Tech-Unternehmen, mit welchem ein 10-jähriger pay-as-produced PPA geschlossen wurde.

"Die KfW IPEX-Bank handelt aus Überzeugung", so Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Mit unserer Finanzierung unterstützen wir mit der wpd europe GmbH nicht nur einen langjährigen Kernkunden, sondern auch die Energiewende - denn egal wo auf der Welt Erneuerbare Energien ausgebaut werden, hat dies nachweislich eine positive Wirkung auf das Weltklima. Und das mit Rückgriff auf verlässliche moderne Technologien, wie Turbinen, die selbst unter herausfordernden Bedingungen 'grüne' Energie erzeugen können."

Das Onshore-Portfolio der KfW IPEX-Bank in Skandinavien beläuft sich inklusive des nun finanzierten Windparks Stöllsäterberget aktuell auf rund 2 GW (kumulativ; installierte Leistung). Mit ihren Windenergie-Finanzierungen leistet die KfW IPEX-Bank damit einen wichtigen Beitrag zum globalen Klima- und Umweltschutz.

Das Projekt "Stöllsäterberget" ist mittlerweile die vierte gemeinsame Transaktion der KfW IPEX-Bank und der wpd europe GmbH in Skandinavien. Für die wpd wiederum ist das schwedische Projekt ein weiterer wichtiger Schritt des konsequenten Wachstumskurses in den Kernmärkten Europas. "Als einer der führenden Entwickler und unabhängigen Stromerzeuger (IPP) im Markt ist für uns die vertrauensvolle und nachhaltige Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern von besonderer Bedeutung. Angesichts der wachsenden Anzahl unserer internationalen Projekte freuen wir uns, dass wir starke Partner an unserer Seite wissen, mit denen wir den Expansionskurs der wpd erfolgreich umsetzen können und gemeinsam den Weg hin zu einer nachhaltig wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung unterstützen", so Ralf Ketteler, Leiter der internationalen Projektfinanzierung der wpd.

Die Nachfrage nach Erneuerbaren Energien und die Notwendigkeit des Zubaus mit dem Ziel der vollständigen Dekarbonisierung beschleunigt die weltweiten Ausbauszenarien. "Zur Umsetzung unserer Ziele bauen wir die Eigenentwicklung von Projekten weltweit stark aus und schließen nachhaltige Verträge mit Kooperationspartnern. Für unsere wachsenden Aktivitäten suchen wir ständig neue Kolleginnen und Kollegen in sämtlichen Bereichen der Projektentwicklung, der Finanzierung und des Baus an unseren deutschen und internationalen Standorten", unterstreicht Dr. Hartmut Brösamle, COO der wpd AG, die Bedeutung des Teams für das weitere Wachstum der wpd Gruppe.

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

Über wpd

wpd entwickelt und betreibt Onshore-Windparks sowie Solarparks weltweit. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Bremen ist weltweit in 30 Ländern in Europa, Asien, sowie Nord- und Südamerika aktiv. Bislang wurden weltweit Windprojekte mit rund 2.520 Anlagen und einer Leistung von 5.620 MW realisiert. Die Projektpipeline umfasst insgesamt 13.870 MW Wind onshore und 2.300 MWp Solarenergie.

Original-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell