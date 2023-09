EcoFlow Technology Inc.

EcoFlow PowerOcean - Innovation für einfache Stromunabhängigkeit

Düsseldorf, 27 September 2023 (ots/PRNewswire)

Ab sofort verfügbar: Marktstart für das modulare Heimspeicher-Solarsystem EcoFlow PowerOcean, das Nutzern den Weg in die Energieunabhängigkeit ebnet

Lokaler Service für Partner und Installateure: Dank technischem Support, Hotline und Schulungsressourcen bleiben keine Fragen offen

In Kooperation mit Consors Finanz BNP Paribas bietet EcoFlow finanzielle Unterstützung beim Kauf von PowerOcean an

EcoFlow, ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen, bringt mit EcoFlow PowerOcean ein Heimspeicher-Solarsystem nach Deutschland. Die auf der ees Europe 2023 in München vorgestellte PowerOcean-Lösung wurde in der Branche für ihre leistungsstarken Funktionen und ihr einfaches, modernes Design gelobt. Dieses innovative Energiespeichersystem ermöglicht Nutzern die Kontrolle über ihren Energieverbrauch und ihre Kosten.

Mit EcoFlow PowerOcean expandiert der Tech-Konzern in den Bereich der PV-Heimspeicher für Privathaushalte. Das entspricht der Unternehmensmission, umweltfreundliche Energielösungen für alle anzubieten. Mit PowerOcean beschleunigt EcoFlow eine Zukunft, in der Familien den klimabedingten Herausforderungen, der alternden Infrastruktur und den steigenden Energiekosten mit zuverlässigen und nachhaltigen Energielösungen proaktiv begegnen können.

Innovative Funktionen garantieren Sicherheit und Zuverlässigkeit PowerOcean bietet eine sichere Lösung durch verschiedene Funktionen: Jeder Batteriesatz verfügt über ein eigenes integriertes BMS-Modul und unterstützt Parallelschaltung, sodass die gegenseitige Beeinflussung der Akkus vermieden wird. Fällt ein Akku aus, muss lediglich dieser ausgetauscht werden. Dank eines aktiven Brandschutzmoduls, das bei einer Temperatur von über 170°C aktiviert wird, sowie automatischen Heizmodulen in jedem Batteriesatz wird das IP65-geschützte System höchsten Sicherheitsansprüchen gerecht und spielt seine Stärke selbst bei kritischen Witterungsbedingungen aus. All diese Funktionen werden von einer leistungsstarken 800-Volt-LiFePO4-Batterie (LFP) unterstützt. Zusätzlich dazu stellt das System eine zuverlässige 10 kW 3-phasige Notstromversorgung bereit, die im Falle von Stromausfällen einspringt.

Lokaler Service & Partner-Vorteile Zur Unterstützung der Installateure hat EcoFlow ein engagiertes lokales Serviceteam in Deutschland eingerichtet, das technischen Support – sowohl vor als auch nach dem Verkauf – bietet. Zusätzlich hat EcoFlow eine persönliche Hotline für Partner eröffnet, die von 8 bis 20 Uhr erreichbar ist und damit den Industriestandard – zwischen 8 und 17 Uhr – übertrifft. Prompte E-Mail-Antworten auf Anfragen werden ebenfalls sichergestellt. Neben dem schnellen, lokalisierten Support bietet EcoFlow zahlreiche Schulungsressourcen und Testprogramme an, die eine solide Zusammenarbeit mit lokalen Partnern fördern.

Zudem profitieren Installateure von einer erweiterten 15-Jahres-Garantie auf EcoFlow PowerOcean, die durch die fortschrittliche LFP-Batteriechemie und ein umfassendes Spektrum an Sicherheitsmaßnahmen ermöglicht wird. Damit setzt der Konzern einen neuen Industriestandard. Darüber hinaus bietet EcoFlow seinen Installationspartnern eine Vor-Ort-Servicepauschale an. Auf der EcoFlow-Webseite erhalten Fachleute weitere Informationen und können sich im EcoFlow Online Learning Center mit informativen Webinaren weiterbilden: EcoFlow Academy.

Finanzielle Unterstützung für Kunden möglich Der Energiespezialist gibt seinen Kunden etwas zurück: Ab sofort bietet EcoFlow in Zusammenarbeit mit Consors Finanz BNP Paribas Kunden, die sich für PowerOcean entscheiden, finanzielle Unterstützung an. Mit der Partnerbank haben sie einen erfahrenen und starken Finanzpartner an ihrer Seite und erhalten einen passenden Kredit – ganz unkompliziert und zu fairen Konditionen.

Preis und Verfügbarkeit Das modulare Design von EcoFlow PowerOcean bietet Platz für eine bis neun Batterien zu Preisen, die auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Kunden können Angebote über EcoFlow PowerOcean oder lokale Vertriebshändler anfordern. Die Preise variieren je nach Komplexität der Anlage und Energiebedarf.

Weitere Informationen:

Über EcoFlow EcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familien zu Energie neu zu erfinden, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Deutschland sowie Japan und verfügt über mehr als 2,5 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in allen 44 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netzwerk von über 800 lokalen Einzelhändlern.

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie hier: https://de.ecoflow.com/

