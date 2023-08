EcoFlow Technology Inc.

EcoFlow auf der Caravan Salon 2023: Mehr Freiheit und Komfort für Reisende und digitale Nomaden

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Freiheit und Lebenslust unterwegs: EcoFlow präsentiert mobile Energielösungen in Halle 14, Stand B50 – darunter portable Powerstations, Solarmodule, Power Kits und den Dual-Kraftstoffgenerator

Neue Partnerschaft mit Fendt-Caravan: Als Partner des renommierten Caravan-Herstellers bringt EcoFlow seine Lösungen und Expertise rund um die mobile Stromversorgung ein. Das Ergebnis sind voll ausgestattete Wohnwagen – luxuriöse mobile Lebensräume fürs Business und digitale Nomaden

EcoFlow, ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen, ist vom 25. August bis 3. September auf dem Caravan Salon Düsseldorf, der Weltleitmesse für mobiles Reisen, vertreten. Der Energieexperte stellt in Halle 14, Stand B50, mobile Kraftwerke, kombinierbare Solarpanels, Power Kits und den Dual Fuel Smart Generator vor. Als Partner von Fendt-Caravan bringt EcoFlow seine Lösungen und Expertise in die neuen Konzepte „Work" und „Connect" ein, die sich insbesondere an digitale Nomaden sowie Fachleute und Angestellte richten. Diese gibt es am Stand von Fendt-Caravan in Halle 9 / B37-01 - B37-07 zu entdecken.

Lebenslust on Tour: Perfekt ausgerüstet auf Reisen

Portable Kraftwerke sind die idealen Begleiter auf Reisen, beim Camping und in der freien Natur. Vorgestellt werden die TÜV-Rheinland-zertifizierten Kraftwerke der RIVER 2-Serie sowie die besonders leistungsstarken Stromspeicher der DELTA-Serie. Ein Highlight ist die neue DELTA 2 Max – der mobile Stromspeicher, der mit dem Balkonkraftwerk EcoFlow PowerStream kompatibel ist und mit auf Tour genommen werden kann. Mit einer beachtlichen Basiskapazität von 2.048 Wh ist die DELTA 2 Max ein wahres Kraftpaket, das ihren Energiebedarf mit unübertroffener Effizienz und Zuverlässigkeit deckt. Kombinierbare Solarmodule, die die Kraftwerke mit grünem und kostenlosem Strom aufladen und so für (Energie-)Freiheit unterwegs sorgen, werden ebenfalls ausgestellt.

Ebenfalls gezeigt wird der Dual-Kraftstoffgenerator, der neben Benzin auch Propan als Brennstoffquelle nutzt und die Kapazität hat, eine durchschnittliche Familie 5 Tage lang mit Notstrom zu versorgen. Damit sind Reisende auch in den entlegensten Gebieten auf der sicheren Seite.

Darüber hinaus präsentiert EcoFlow Power Kits – eine kompakte und modulare Stromversorgungslösung für den Einsatz in Vans und Wohnmobilen für einen sorgenfreien und netzunabhängigen Urlaub. Das Herzstück des intelligenten Systems ist der integrierte EcoFlow Power Hub. Er besticht durch sein einfaches Plug-and-Play-Design, mit dem die Power Kits im Handumdrehen auf die individuellen Bedürfnisse erweitert werden können.

Work & Connect: Mobile Wohnbereiche mit Büros fürs Business und digitale Nomaden

Immer mehr digitale Nomaden leben und arbeiten aus der Ferne, oft weit entfernt von städtischen Gebieten. Für sie bietet EcoFlow leistungsstarke Kraftwerke an, die auch an netzfernen Standorten mit Solarzellen aufgeladen werden können. Als Partner von Fendt-Caravan geht EcoFlow noch einen Schritt weiter und unterstützt die neuen Konzepte „Work" und „Connect" des Caravan-Herstellers mit seinen Lösungen für erneuerbare Energien.

Für „Work" bietet EcoFlow die leistungsstarke Powerstation DELTA Pro an, die eine kontinuierliche Energieversorgung auch ohne Netzstrom sicherstellt. Der tragbare Speicher liefert mit seiner Kapazität von 3,6 kWh Energie für bis zu zwei Tage und ermöglicht so mobiles Arbeiten im Freien – egal ob am Strand, im Wald oder am Bergsee. Darüber hinaus bietet EcoFlow die innovativen EcoFlow Power Kits für das „Connect"-Konzept an, die zuverlässig Energie für nahtloses Leben und Arbeiten liefern.

„Die Grenzen zwischen Camping und 'Glamping' sind fließend. Die Menschen wünschen sich auf Reisen den Komfort von zu Hause, und Berufstätige, die unterwegs sind, erwarten moderne Annehmlichkeiten wie am Arbeitsplatz. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Fendt-Caravan, die diese anspruchsvolle Gruppe anspricht. Damit festigen wir unsere Präsenz auf dem gehobenen Campingmarkt mit nachhaltigen Energielösungen", sagt Magda Teresa Partyka, Communication Manager Europe bei EcoFlow.

Eine besondere Herausforderung bei der Umsetzung der beiden Konzeptwagen war die Integration der EcoFlow-Energielösungen in die bestehende Fahrzeugperipherie. Für die Planung und Umsetzung zeichnet hier die HGPower GmbH, Systempartner von EcoFlow, verantwortlich. Aufgrund der enormen Erfahrung der HGPower-Spezialisten im Bereich der Stromversorgungen, Akku- und Ladetechnik, insbesondere mit den EcoFlow-Produkten, wurden hier zwei maßgeschneiderte Energiekonzepte für den „Work" und „Connect" realisiert.

Laut Heiko Kirbach, Managing Director bei HGPower GmbH, „ist eine zuverlässige, leistungsstarke Stromversorgung nicht nur für die beiden Fendt Work und Connect Studien wichtig, sondern erweist sich mehr und mehr als essenziell für alle, die unabhängig und autark reisen möchten. Hier bietet EcoFlow für nahezu alle Anwendungsfälle einfach zu handhabende, hochwertige und modulare Konzepte".

Über EcoFlow

Über EcoFlow

EcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat es sich EcoFlow zur Aufgabe gemacht, den Zugang von Einzelpersonen und Familien zu Energie neu zu erfinden, indem es zuverlässige, zugängliche und erneuerbare Energielösungen anbietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, Deutschland sowie Japan und verfügt über mehr als 2,5 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in allen 44 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netzwerk von über 800 lokalen Einzelhändlern.

