CMG

„Dead To Rights" - Ein Stück Geschichte, das nicht vergessen werden darf

Beijing (ots/PRNewswire)

CMG-News

Der Film „Dead To Rights", der auf authentischen Aufnahmen der japanischen Armee während des Massakers von Nanjing basiert, hat seit seinem Kinostart vor nicht einmal zwei Wochen fast zwei Milliarden Yuan RMB eingespielt und dank seiner steigenden Einspielergebnisse am vergangenen Wochenende die Spitze der weltweiten Kinocharts erobert.

Der Film wird ab Donnerstag nach und nach auch in Australien, Neuseeland, den USA, Kanada und anderen Ländern in die Kinos kommen. Auch in Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind Vorführungen in Vorbereitung.

https://german.cgtn.com/2025/08/07/ARTI1754547771105501/

Angesichts der heutigen Herausforderungen für die internationale Nachkriegsordnung ist es nicht nur ein Trost für die Verstorbenen, sondern auch eine Verantwortung für die Zukunft, die historische Wahrheit weiterzugeben, Kriegsverbrechen zu bekämpfen und die internationale Gemeinschaft zu einem Konsens über die Bewahrung der historischen Wahrheit zu bewegen.

Klicken Sie den folgenden Link, um mehr über den Film zu erfahren: https://german.cgtn.com/2025/08/07/ARTI1754566943174255.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746206/image_5052246_45138329.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746207/image_5052246_45138438.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dead-to-rights--ein-stuck-geschichte-das-nicht-vergessen-werden-darf-302524439.html

Pressekontakt:

Jing Xi,
xijing@cctv.com

Original-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell

