Dritte Staffel von „Von Xi Jinping zitierte Klassiker" in Peru ausgestrahlt

Anlässlich des Besuchs des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Peru wurde die spanische Version der dritten Staffel der von der China Media Group (CMG) produzierten Videoreihe „Von Xi Jinping zitierte Klassiker" am Donnerstag (Ortszeit) in mehreren führenden peruanischen Medien ausgestrahlt.

https://german.cri.cn/2024/11/16/ARTIu1yinaffLck777IWE61X241116.shtml

Die peruanische Präsidentin Dina Boluarte gratulierte der Sendung in einer Videobotschaft zu ihrer Ausstrahlung. Fast 200 Gäste aus allen Gesellschaftskreisen Perus, wie Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien und Wissenschaft, nahmen an der Veranstaltung teil.

Der CMG-Intendant Shen Haixiong nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil und sagte in einer Rede, der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen China und Peru spiegle die Sympathie und aufrichtige Resonanz zwischen den beiden alten Zivilisationen wider. Erst am Tag zuvor hätten die Staatsoberhäupter beider Länder gemeinsam die Eröffnung des Hafens Chancay angekündigt, was nicht nur ein wichtiges Zeugnis für die Entwicklung der chinesisch-peruanischen Beziehungen, sondern auch ein bedeutendes Kapitel der Videoreihe darstelle. Er glaube, dass das Programm der CMG das Verständnis und die Resonanz zwischen den beiden Völkern weiter fördern werde.

Mehrere wichtige lokale Medien berichteten über die Ausstrahlung des Programms, was große Erwartungen weckte und die Aufmerksamkeit verschiedener Gesellschaftsschichten in Peru erregte.

Für „Von Xi Jinping zitierte Klassiker" werden berühmte Sprüche und Passagen aus klassischen chinesischen Werken ausgesucht und erklärt, die von Xi Jinping in seinen Reden und Artikeln zitiert wurden.

