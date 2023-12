Mengyus Vlog: Immatrielles Kulturerbe „Tayin" erleben

CMG

Steinabreibung ist das Verfahren und das Produkt einer seit vielen Jahrhunderten in Ostasien geübten Übertragung einer Steinritzung, Steingravur oder eines Reliefs mittels Farbpigment auf Papier. Die Methode der Abreibung auf Papier, die als Vorläufer des Holzschnitts und der Buchdruckkunst in Ostasien gilt, dient in modifizierter Form auch zur Abbildung künstlerischer Oberflächenbearbeitungen auf anderen Materialien (Bronze, Jade, Holz).

Im Gegensatz zum Druck kommt bei der Abreibung das Original nicht mit Farbe in Berührung, die Kopie ist seitenrichtig und muss außerdem immer von Hand angefertigt werden.

Heute möchte Mengyu dieses chinesische immaterielle Kulturerbe vorstellen – „Tayin". Durch „Tayin" kann man einen Abrieb erhalten.

Sie machte einen Abrieb von dem chinesischen Schriftzeichen für „Drache". Nächstes Jahr ist in China nämlich das Jahr des Drachen.

