CMG

CIIE in Shanghai: Siemens Energy wirbt für grüne Zukunft

Shanghai (ots/PRNewswire)

CMG-News - Unter dem Motto „Schritt für Schritt für eine grüne und geteilte Zukunft" (Step by step, for a green and shared future) ist Siemens Energy mit seinen vielfältigen und modernen Produkten, Technologien und Lösungskonzepten auf der sechsten Internationalen Importmesse Chinas (CIIE) vertreten, die vom 5. November bis 10. November in Shanghai stattfindet. Die Exponate umfassen fast alle Energie-Wertketten, darunter Stromerzeugung bei kohlenstoffarmer Emission, Energieübertragung und -lagerung sowie Entkarbonisierung der Industrien. Produkte, wie die Energy Landscape Simulation, die Gas-Turbine SGT-9000HL und der Hydrogen solutions Silyzer 300, feierten dabei ihre China-Premiere.

https://german.cri.cn/2023/11/09/ARTI1VMox7Nc16FCiSmQGvZs231109.shtml

Einschließlich Siemens Energy sind mehr als 130 deutsche Unternehmen auf der diesjährigen CIIE vertreten. Seit der ersten Importmesse im Jahr 2018 hat sich Siemens Energy aktiv an jeder Veranstaltung beteiligt. Anne-Laure Parrical de Chammard, Mitglied des Exekutiv-Komitees von Siemens Energy, bezeichnete die CIIE als eine Plattform für weitere pragmatische Zusammenarbeit mit den chinesischen Partnern und zur Unterstützung der Transformation zu kohlenstoffarmer, grüner Energie.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kN2omjEeD97zpV8cmgZxeVUJMZMGcB8jNkauTcKuxV15C4G2wnU9KRmjbtoyNAkcl&id=100064132024235&mibextid=WC7FNe

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2272201/image_1.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ciie-in-shanghai-siemens-energy-wirbt-fur-grune-zukunft-301983436.html

Original-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell