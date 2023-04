PW Consulting GmbH // Immo-Marketer

Patrick Wonsowitz: Wieso erfolgreiche Immobilienmakler verstärkt auf Social Media setzen

Bild-Infos

Download

Witten (ots)

Der bekannte Immo-Marketer Patrick Wonsowitz ist der Gründer und Geschäftsführer der PW Consulting GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Immobilienmakler, Bauträger und andere Unternehmen aus der Immobilienbranche dabei, effizient Neukunden über Social Media zu gewinnen. Hierfür setzt er auf seine bewährte Icebreaker-Methode, die er und sein Team über die letzten Jahre entwickelt und kontinuierlich optimiert hat. Immobilien-Profis finden dank ihr zielgerichtet attraktive Verkaufsobjekte und kaufkräftige Interessenten. Hier erfahren Sie, wieso erfolgreiche Immobilienmakler verstärkt auf Social Media setzen sollten.

Die Immobilienbranche durchlebt extrem herausfordernde Zeiten. Nicht zuletzt aufgrund der stark gestiegenen Zinsen ist das Kaufinteresse flächendeckend abgekühlt und Käuferschichten sogar gänzlich weggebrochen. Damit einhergehend haben immer mehr Makler Probleme, geeignete Käufer für ihre Immobilien zu finden. Zugleich mangelt es vielerorts an attraktiven Verkaufsobjekten, da Eigentümer zunächst die weitere Marktentwicklung abwarten möchten. Dennoch müssen Immobilien-Profis nicht verzweifeln, wie Patrick Wonsowitz bestätigt: "Makler sollten umdenken und vor allem bei ihrem Marketing neue Wege gehen. Nur noch wenige Menschen suchen proaktiv nach Kaufangeboten, sind innerlich aber bereit, bei einem guten Objekt zuzuschlagen", so der bekannte Immo-Marketer. Patrick Wonsowitz verfolgt die Entwicklungen in seiner Branche genau und weiß, was erfolgreiche Immobilienmakler richtig machen: Sie setzen verstärkt auf Social Media. Im Folgenden hat er verraten, welche Vorteile sich dank gezielter Werbekampagnen auf Facebook, Instagram und Co. für Immobilienmakler ergeben.

1. Social-Media-Marketing holt Interessenten ab, die von allein nicht gekommen wären

Werbung auf Social Media gehört zum sogenannten Push-Marketing, dessen Relevanz in jüngster Vergangenheit immer stärker zugenommen hat. Schließlich suchen Nutzer immer seltener gezielt nach Produkten oder Dienstleistungen. Stattdessen lassen sie sich durch Inhalte in ihren Social-Media-Feeds inspirieren, die der Algorithmus basierend auf Interessen, Verhaltensweisen und demografischen Merkmalen für jeden Nutzer individuell ausspielt. Genau deshalb gehen die Nutzerzahlen auf Facebook, Instagram oder TikTok aktuell durch die Decke. Und auch Immobilienunternehmen können von dieser Technologie profitieren: Schließlich sind immer weniger Menschen proaktiv auf der Suche nach einem Immobilienmakler oder einem Kaufobjekt, ihr Bedürfnis ist jedoch durchaus vorhanden. Für Immobilienmakler heißt das, auf den sozialen Plattformen aktiv zu sein und potenzielle Interessenten aktiv anzusprechen und von sich und ihrem Angebot zu überzeugen.

2. Wunschkunden gezielt ansprechen

Eine Großzahl der Menschen verbringt täglich mehrere Stunden auf Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und Co. Die Algorithmen hinter diesen Medien sind dabei derart programmiert, dass sie die einzelnen User hervorragend kennenlernen. Mit jedem Klick, jedem Like oder konsumierten Inhalt werden Daten zu den Interessen, Wünschen und Bedürfnissen der Personen gesammelt. Diese Daten können Immobilienmakler nutzen, um gezielt Werbung an ihre Zielgruppe auszuspielen, was die Chancen eines Abschlusses massiv erhöht. Hat sich ein Nutzer beispielsweise kürzlich ein Hamburger Einfamilienhaus im Internet angeschaut, kann der Makler diesen nun mit seinen eigenen passenden Angeboten bespielen.

3. So gut wie jeder Käufer oder Verkäufer nutzt Social Media

In Deutschland nutzen derzeit etwa 47 Millionen Menschen Facebook - und auch Instagram schafft es auf erstaunliche 32 Millionen User - Tendenz steigend. Ebenso beeindruckend ist die durchschnittliche Nutzungsdauer, die bei etwa 2,5 Stunden täglich liegt. Für Immobilienmakler heißt das, nicht nur eine breite Masse an potenziellen Verkäufern oder Kaufinteressenten zu erreichen, sondern sie genau dort überzeugen zu können, wo sie sich ohnehin täglich mehrere Stunden aufhalten. Die Nutzung erfolgt dabei vor allem über die Smartphones der User. Diese Tatsache ermöglicht es, von weiteren Datenpunkten, beispielsweise über das GPS-Tracking oder auch die Spracherkennung zu profitieren, um seine Anzeigen noch zielgerichteter ausspielen zu können.

4. Erfolgreiche Makler nutzen Social Media, um sich als Marke in der Region zu etablieren

Anders als punktuelle und schnell verpuffende Marketing-Maßnahmen wie Flyer oder Print-Inserate, bieten die sozialen Medien eine hervorragende Möglichkeit, sich als Makler eine nachhaltige, starke Marke aufzubauen. Passende Interessenten bekommen eine Sequenz ansprechender Inhalte über mehrere Wochen hinweg ausgespielt, um das Vertrauen in sich und sein Angebot zu maximieren. Mit jedem weiteren Kontaktpunkt rückt der Abschluss einen Schritt näher.

5. Menschen entscheiden emotional - ideal für Social Media

Erfolgreiche Immobilienmakler wissen es längst: Social-Media-Marketing geht über die emotionale Ebene. Gerade das Thema Immobilienkauf oder -verkauf ist für viele Menschen ein sehr emotionales Thema - umso wichtiger ist es, auch auf persönlicher Ebene zu überzeugen. Viele Makler verlassen sich nach wie vor auf reine Textanzeigen oder Hochglanz-Werbefotos. Dabei lautet das Stichwort: Authentizität. Zum Beispiel über Videos, Schnappschüsse aus dem Arbeitsalltag und sogenanntem User-generated-Content.

6. Attraktives Kosten-Nutzen-Verhältnis

Letztlich erweist sich auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis der sozialen Plattformen als äußerst attraktiv. So ist es über keinen anderen Weg möglich, zu solch attraktiven Konditionen Werbung zu schalten, wie auf Social Media. Im Schnitt liegt der CPM, sprich die Kosten zum Erreichen von 1.000 Menschen, bei 14 bis 18 Euro - im Vergleich zu anderen Marketing-Strategien ergibt sich hier also aus rein finanzieller Sicht bereits ein enormer Vorteil.

In Summe überrascht es kaum, warum erfolgreiche Immobilienmakler verstärkt auf Social Media setzen. Mit Blick auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse wird sich diese Entscheidung auch in Zukunft bewähren.

Sie sind Immobilienmakler und möchten Ihre Neukundenakquise vereinfachen und planbar attraktive Verkaufsobjekte akquirieren oder solvente Kaufinteressenten generieren? Melden Sie sich jetzt bei Patrick Wonsowitz und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: PW Consulting GmbH // Immo-Marketer, übermittelt durch news aktuell