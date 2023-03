SINTEW

Regenerative Wärmenetze - Chancen für Energieversorger?

SINTEW - Schaufenster intelligente Wärme lädt ein zur Online-Auftaktveranstaltung am 20. März

Damüls/Wuppertal (ots)

Am 20. März laden die Initiatoren der Plattform SINTEW - Schaufenster intelligente Wärme zu ihrer Online-Auftaktveranstaltung ein. Von 15.30 bis 18.30 Uhr präsentieren Experten aus der Energiewirtschaft Best-Practice-Beispiele und diskutieren, wie die Wärmewende in Deutschland gelingen kann.

Welche Chancen ergeben sich für Versorger aus regenerativen Wärmenetzen? Ist grüner Wasserstoff eine Alternative? Welche Rolle spielt die Wärmepumpe - und was zeigt uns hier der internationale Vergleich? Was sagt der Kunde? Welche Bedürfnisse und Hemmnisse gibt es?

Bei der ersten SINTEW-Veranstaltung werden außerdem die Ergebnisse einer aktuellen Vocatus- Umfrage zur Wärmewende vorgestellt. Referieren werden unter anderen Prof. Dr. Manfred Fischedick, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts, Dr. Martin Sabel, Geschäftsführer Bundesverband Wärmepumpe, Marco Mauroschat, Leiter Commodity Solutions RWE, Dr. Maik Günther, Expert Energy Economics Stadtwerke München und Michael Roelofs, Geschäftsführer der Stadtwerke Troisdorf.

"Regenerative Wärmenetze machen uns unabhängig von ausländischen Energielieferungen und garantieren für Stadtwerke und den Endkunden einen stabilen und damit gut kalkulierbaren Energiepreis. Also insgesamt ein sehr nachhaltiger und ökonomisch sinnvoller Ansatz. Trotzdem kommen viele Projekte sowohl aus unternehmerischer als auch aus klimapolitischer Sicht nicht voran oder werden ganz 'zerredet'. Nach unserer Überzeugung, müssen jetzt alle Akteure an einem Strang ziehen, neue Wege gehen und zügig Projekte realisieren", sagt Sven König, Gründer und Geschäftsführer Energy-Circle Consulting GmbH und einer der SINTEW-Initiatoren.

"Der Wärmesektor hat bisher seine CO2-Einsparungsziele deutlich verfehlt. Das kann so nicht bleiben und wir Stadtwerke wissen das. Wir stehen an vorderster Front und damit in der Verantwortung, Projekte schneller umzusetzen. Dabei wird uns die Plattform SINTEW unterstützen", so Frank Backowies,Geschäftsführer Stadtwerke Amberg

Die Teilnahme am Livestream der Veranstaltung ist kostenfrei möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Programm und Anmeldung unter: https://Anmeldung-Sintew-Auftaktveranstaltung_Livestream.eventbrite.at

Über SINTEW

SINTEW - Schaufenster intelligente Wärme ist eine Plattform für die Macher der Wärmewende. SINTEW möchte Menschen aus verschiedenen Disziplinen und mit unterschiedlichen Perspektiven vernetzen, Informationen teilen und Lösungen anbieten, um den Mitgliedern die Umsetzung zu erleichtern.

Hinter SINTEW stehen Menschen, die sich seit vielen Jahren bei Energieversorgern und Herstellern, in der Politik, der Wissenschaft und Verbänden mit dem Thema Energiewende beschäftigen. Die Initiative möchte einen 360-Grad-Blickwinkel auf das Thema Dekarbonisierung der Raumwärme schaffen und einen Austausch zwischen Experten und Praktikern in Gang setzen.

www.sintew.de

