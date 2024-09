Eavor GmbH

Geologische Stockwerkslösung - Meilenstein für die Geothermie in Deutschland

Kooperation zwischen NDEWG und Eavor

Weiterentwicklung der Nutzung von Erdwärme

Geothermieprojekte in Hannover Impulsgeber über die Grenzen hinaus

Die Norddeutsche Erdwärme Gewinnungsgesellschaft GmbH (NDEWG) und die Eavor GmbH haben am 26.08.2024 eine wegweisende Kooperationsvereinbarung getroffen, die den Einsatz unterschiedlicher Geothermie-Technologien im selben Erlaubnisfeld ermöglicht. Diese sogenannte geologische Stockwerkslösung markiert einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der Nutzung von Erdwärme in Deutschland und trägt maßgeblich zur Wärmewende im Raum Hannover bei.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Eavor die Genehmigung vom Erlaubnisfeldinhaber NDEWG, in tiefen Stockwerken des künftig gemeinsam genutzten Erlaubnisfeldes Altwarmbüchener Moor Eavor-Loops zu realisieren. Die NDEWG plant parallel, dazu eine hydrothermale Erdwärmelösung in den oberen Stockwerken umzusetzen.

"Diese Partnerschaft zeigt, wie innovative Zusammenarbeit die Energiewende vorantreiben kann. Wir zeigen, wie man mit verschiedenen Technologien auf unterschiedlichen Tiefen ein Erlaubnisfeld gemeinsam effizient nutzen kann," betont Daniel Mölk, Geschäftsführer der Eavor GmbH.

Diese Kooperation ist nicht nur ein Meilenstein für die beteiligten Unternehmen und die Region Hannover, sondern auch für die gesamte deutsche Geothermiebranche. Erstmals werden in einem einzigen Erlaubnisfeld sowohl offene als auch geschlossene Erdwärmetechnologien im Rahmen einer geologischen Stockwerkslösung zum Einsatz kommen. Die Kombination dieser beiden Ansätze ermöglicht es, die geothermischen Ressourcen optimal zu nutzen und somit einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Wärmeversorgung in der Region Hannover zu leisten.

"Unsere Zusammenarbeit zeigt, dass die Geothermie gleich welcher Technologie ein unverzichtbarer Bestandteil der Energiewende ist und dass durch partnerschaftliche Lösungen neue, zukunftsweisende Wege beschritten werden können," erklärt Albrecht Möhring, Aufsichtsratsvorsitzender der NDEWG GmbH.

enercity, eines der größten kommunalen Energieunternehmen Deutschlands und die Fernwärmeanbieterin Hannovers, wird als Abnehmerin der geförderten Wärme von dieser zukunftsweisenden Kooperation profitieren und ihre Rolle als Vorreiterin und Impulsgeberin in der Energiewende weiter ausbauen.

Über NDEWG:

Die NDEWG hat sich mit ihren Gesellschaftern aus den Bereichen Erdgas- und Erdölgewinnung, Geothermie und erneuerbaren Energiesystemen zum Ziel gesetzt, im Zuge der Wärmewende Potentiale und Chancen einer Nutzung von Erdwärme in industriellen und kommunalen Projekten zu verwirklichen. Die NDEWG tritt dabei als Bergrechtsinhaber und langfristiger Lieferant von Wärmekapazität vornehmlich aus hydrothermalen Geothermiesystemen zur Nutzung von Erdwärme in integrierten Wärmenetz-Infrastrukturprojekten auf.

Über Eavor:

Eavor (ausgesprochen "Ever") ist ein technologiebasiertes Energieunternehmen, das sich der Schaffung einer sauberen, zuverlässigen und bezahlbaren Energiezukunft auf globaler Ebene widmet. Die Lösung von Eavor (Eavor-Loop(TM)) stellt die weltweit erste wirklich skalierbare Form erneuerbarer, regelbarer und grundlastfähiger Energie dar. Dabei kann mit dem Eavor-LoopTM sowohl Wärme als auch Strom angeboten werden.

