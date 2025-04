SS&C

SS&C stärkt Geschäft im Nahen Osten mit neuem Büro in Saudi-Arabien

Windsor, Connecticut, Usa (ots/PRNewswire)

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) meldete heute die Expansion seiner weltweiten Präsenz durch die Eröffnung eines neuen Büros in Riad, Saudi-Arabien. Das Büro wird SS&C dazu befähigen, neue Beziehungen aufzubauen und seine Zusammenarbeit mit der Kapitalmarktbehörde und der Saudi Arabian Monetary Agency zu verbessern.

Im Nahen Osten werden 850 Finanzinstitute und Firmenkunden von SS&C betreut, 150 dieser Kunden sind in Saudi-Arabien ansässig. SS&C bietet führende Software- und Servicelösungen in den Bereichen Investmentmanagement, Risikomanagement, Automatisierung und Transaktionsdienstleistungen. Issa Jadon, Director, wird das neue Büro leiten.

„Wir freuen uns, unser Geschäft in Saudi-Arabien zu erweitern", erklärt Bill Stone, Chairman und CEO. „Dank der Investitionen von mehr als 3 Billionen US-Dollar, die im Rahmen von Saudi-Arabiens wirtschaftlichem Transformationsprogramm Vision 2030 zu erwarten sind, expandiert der Finanzdienstleistungsmarkt des Königreichs in hohem Tempo. SS&C ist führend mit seiner erstklassigen Technologie, seinem Service und seiner umfassenden Kenntnis der lokalen Märkte und Regulierungsvorschriften."

„Wir freuen uns über die verstärkte Präsenz von SS&C in Saudi-Arabien", so Abdullah Al-Eisa, COO bei Jadwa Investment, dem langjährigen Kunden von SS&C in Saudi-Arabien. „Wir sind seit fast zwei Jahrzehnten Kunde des Unternehmens und haben die innovativen technologischen Lösungen selbst kennengelernt, die uns bei der Transformation unserer Anlagegeschäfte geholfen haben. Mit der Eröffnung eines neuen Büros in Riad schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Partnerschaft auf, das uns mehr lokalisierte und maßgeschneiderte Dienstleistungen bietet."

