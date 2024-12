SS&C

SS&C präsentiert auf der Abu Dhabi Finance Week

Windsor, Conn. (ots/PRNewswire)

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC), ein globaler Anbieter von Software und softwaregestützten Dienstleistungen für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche, gab heute bekannt, dass Bill Stone, Vorsitzender und geschäftsführender Direktor, auf der Abu Dhabi Finance Week einen Vortrag halten wird. Zu der Veranstaltung, die vom 9. bis 12. Dezember auf Al Maryah Island in Abu Dhabi stattfindet, werden mehr als 18.000 Finanzfachleute aus über 100 Ländern erwartet.

Bill Stone wird zusammen mit Aron Landy, geschäftsführender Direktor von Brevan Howard, und Leda Braga, geschäftsführende Direktorin von Systematica Investments, am 10. Dezember um 10.40 Uhr an der Podiumsdiskussion „Inside the Hedge Fund Industry" teilnehmen. Dan Murphy, CNBC-Moderator und -Korrespondent, wird moderieren.

Eine Aufzeichnung der Podiumsdiskussion wird von den Veranstaltern nach der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Informationen zu SS&C Technologies

SS&C ist ein weltweiter Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen SS&C hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Rund 20.000 Finanzdienstleister und Unternehmen des Gesundheitswesens, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Firmen, verlassen sich auf das Know-how, die Reichweite und die Technologie von SS&C.

