Top Salon Experience: Friseure setzen auf Künstliche Intelligenz und Social Media für ein erfolgreiches Marketing der Zukunft

Die Friseurbranche traf sich am vergangenen Wochenende zur Top Salon Experience von Maximilian Grünberger im Mercedes Benz Tower in München. Die zweitägige Veranstaltung bot Friseuren aus ganz Deutschland und Österreich die Möglichkeit, neue Techniken und Trends zu entdecken, sich mit Kollegen zu vernetzen und an Workshops teilzunehmen.

Die Top Salon Experience bot ein vielfältiges Programm mit Seminaren von prominenten Friseuren wie Alexander von Trentini aus Wiesbaden, der bereits zum zweiten mal den begehrten Preis "Top Salon des Jahres" gewinnen konnte, sowie auch Andrew Walet, Creative Director und Fashion Fotograf aus Berlin, um die eigenen Foto- & Videoinhalte zu verbessern. Die Teilnehmer konnten sich inspirieren lassen und neue Fähigkeiten erlernen, um ihre Friseursalons auf das nächste Level zu bringen.

Die Teilnehmer des Events zeigten sich begeistert von den vielen neuen Ideen und Konzepten von Maximilian Grünberger, die im Bereich Social Media und Marketing präsentiert wurden. Viele Friseure waren sich einig, dass es wichtig ist, sich mit den neuesten Technologien auseinanderzusetzen, um auch in Zukunft erfolgreich am Markt bestehen zu können.

Maximilian Grünberger, Friseurmeister und Gründer der Top Salon Experience, zeigte sich begeistert vom Erfolg der Veranstaltung: "Ich bin sehr stolz darauf, dass immer mehr selbständige Friseure Social Media für ihre Salons profitabel nutzen und damit den Weg für eine erfolgreiche Zukunft ebnen" Insgesamt war das Event für alle Teilnehmer ein großer Erfolg und hat gezeigt, dass die Friseurbranche bereit ist, sich den Herausforderungen der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz zu stellen und diese für sich zu nutzen.

