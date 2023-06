W&L AG

W&L AG: Experteneinsatz für verlorengeglaubte Immobilien

Bad Soden (ots)

Leerstand über Jahrzehnte hinweg, insbesondere bei Gebäuden ohne ausgewiesenen Wohnraum, häuft sich in Deutschland. Hierdurch verfallen sukzessive historische Bauwerke und wertvolle Relikte aus vergangenen Zeiten. Die W&L AG spezialisiert sich zunehmend darauf, diesen Immobilien im Rahmen ihrer Projekte neues Leben einzuhauchen und sie für die nachfolgenden Generationen zu bewahren.

Jedes Objekt - eine Herausforderung

Vorstandsmitglied Christoph Straube fokussiert sich mit seinen Mitarbeitern und den Investoren verstärkt auf Bauwerke, Anlagen und Grundstücke, die ein Stück Zeitgeschichte in sich tragen. Dem Team der W&L AG geht es um den Wiederaufbau derartiger Objekte.

Im Mittelpunkt stehen die zahlreichen Vorteile, die diese Projekte bieten. Durch Zustand und Alter der Immobilien liegt der Anschaffungspreis im vergleichsweisen niedrigen Bereich. Mit Beendigung der Instandsetzungsarbeiten entsteht nicht nur ein hochwertiges Realinvestment, sondern auch die Verbindung von Historie und Moderne. Die Immobilie erstrahlt in einem neuen Licht, frei zugänglich für jeden.

"Ich denke hier an das Europahaus in Oberhausen, das an einem geschichtsträchtigen Platz steht und nur darauf wartet, die Historie mit dem Modernen zu vereinen." In Zusammenarbeit mit den Investoren arbeitet die W&L AG aktuell an der Strategie für die Umsetzung dieses komplexen Projektes.

Fachkompetenz für die Geschichte

Bei jedem Projekt achtet die W&L AG bereits in der Planungsphase auf den Erhalt historischer Elemente und deren Aufbereitung, wobei den Immobilienexperten ihre hohe Fachkompetenz zugutekommt. "Der Aufwand ist es definitiv wert, denn das sind wir dem kulturellen Erbe schuldig", so Straube.

Original-Content von: W&L AG, übermittelt durch news aktuell