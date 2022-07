Casio bringt Vollmetall-G-SHOCK-Uhren mit achteckiger Lünette auf den Markt

Tokio, 28 Juli 2022 (ots/PRNewswire) - Neue PRO TREK Outdoor-Uhren mit großer Kompassgrafikanzeige Casio Computer Co., Ltd. hat heute drei neue Ergänzungen für seine Outdoor-Armbanduhren-Reihe PRO TREK angekündigt. Die neuen PRG-340-Uhren verfügen alle über ein Dual-Layer-LCD, das die Anzeige von Kompassgrafiken in einem großen, gut lesbaren Format ermöglicht. ...

