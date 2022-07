Casio Computer Co., Ltd.

Casio bringt EDIFICE mit Gehäusedesign im Rennwagen-Federungsmotiv auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire)

Gehäuse aus kohlenstofffaserverstärktem Harz

Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung der neuesten Ergänzung der EDIFICE Uhrenlinie bekannt, die auf dem Markenkonzept „Geschwindigkeit und Intelligenz" basiert Die drei neuen SOSPENSIONE ECB-2000 Uhren zeichnen sich durch ein Gehäusedesign aus, das von der Federung eines Formel-Rennwagens inspiriert ist.

Die SOSPENSIONE ECB-2000 ist ein Hochleistungs-Chronograph, der mit seinem einzigartigen Gehäusedesign, das der Federung eines Formel-Rennwagens nachempfunden ist, die Welt des Motorsports zum Ausdruck bringt. Das Motiv ist inspiriert von der Doppelquerlenkerfederung, die in Formel-Rennwagen verwendet wird, mit Paaren von oberen und unteren Gabelarmen. Die Laschen, die die Bänder mit dem Gehäuse verbinden, sind in einer vierarmigen Anordnung konfiguriert. Zum ersten Mal bei einer EDIFICE-Uhr besteht das Gehäuse aus leichtem, äußerst widerstandsfähigem kohlefaserverstärktem Harz.

Die neue Uhr ist in drei Versionen erhältlich. Die ECB-2000PB verfügt über ein weiches Urethanband, das einen äußerst bequemen Sitz am Handgelenk gewährleistet, während die ECB-2000D und die ECB-2000DC mit ihren Edelstahlbändern eine anspruchsvolle Struktur aufweisen. Das ECB-2000 verkörpert die Welt des Motorsports mit einem Design, das an das scharfe Bild eines Formel-Rennwagens erinnert.

Die ECB-2000 nutzt das Tough Solar Ladesystem, das das Licht von Leuchtstofflampen und anderen Quellen in Strom umwandelt, um die Uhr mit Energie zu versorgen, sowie die Mobile Link Funktionen, die durch Kopplung über Bluetooth® mit einem Smartphone genutzt werden können. In Verbindung mit der CASIO WATCHES App stellt die Uhr automatisch die Uhrzeit ein. Die App ermöglicht auch die Konfiguration der Weltzeit mit dem Smartphone sowie die Übertragung und Anzeige der auf der Uhr gemessenen Stoppuhrdaten - alles Funktionen, die den Rennsport unterstützen.

Modell Farbe der Lünette Material der Lünette ECB-2000PB Schwarz Kohlenstoff/ Edelstahl ECB-2000D Silber Edelstahl ECB-2000DC Grau Edelstahl

