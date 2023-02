AIDA Cruises

Pink Valentine bei AIDA Cruises - Kleine Auszeit und große Gefühle auf den AIDA Schiffen

Rostock (ots)

AIDA feiert eine ganze Woche lang den Tag der Liebe mit verlockenden Pink Valentine Angeboten. Gemeinsam an Deck Fjorde bestaunen, Hand in Hand durch Kopenhagen spazieren oder ein Picknick am Strand von Bornholm - vom 9. bis 15. Februar 2023 buchen Verliebte ganz besondere Angebote mit viel Verwöhnzeit an Bord und unvergesslicher We-Time an Land.

Mit AIDAdiva geht es von Warnemünde nach Danzig und Bornholm. Die Viertage-Auszeit verspricht Erholung pur an Bord und spannende Erkundungstouren in Ronne (Insel Bornholm) und in der polnischen Hafenstadt Danzig. Eine weitere Route mit AIDAdiva ab Warnemünde führt nach Visby und Stockholm. Die schwedische Hauptstadt lässt sich mit einer romantischen Bootsfahrt erkunden oder ganz sportlich mit dem Fahrrad.

Auf ihrer Kurzreise von Hamburg nach Warnemünde legt AIDAmar nach einem Tag auf See einen Stopp in Kopenhagen ein. Die Gäste erwartet ein Mix aus Erholung auf See und Sightseeing in Kopenhagen.

Noch mehr Zeit für Entspannung bietet die 5-tägige Reise mit AIDAsol von Warnemünde nach Hamburg. Nach spannenden Landgängen in Arhus, Göteborg und Kristiansand lädt ein Tag auf See dazu ein, die Seele baumeln zu lassen.

AIDAluna nimmt ab Kiel Kurs auf Norwegen und Dänemark. In Oslo steht ein Aufenthalt über Nacht auf dem Programm und damit jede Menge Zeit, die Stadt mit all ihren Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Auf der Reise "Norwegen und Schweden ab Kiel" besucht AIDAluna die Häfen Göteborg, Kistiansand und Stavanger.

Wer eine kleine Auszeit vom Alltag mit viel Sonnenschein sucht, der wird bei einer Kurzreise in Spanien und Frankreich mit AIDAstella fündig. Von Mallorca geht es nach Marseille und Barcelona.

Die Extraportion Erholung versprechen die Wellness Specials für Verliebte. Über myAIDA können die Gäste ein Romantic Special oder eine private Wellness Suite buchen. Bei einer Rückenmassage, im Whirlpool oder in der Sauna mit Blick auf das Meer, verschwindet die Hektik des Alltags ganz von allein am Horizont.

Die Reise und das Liebesglück perfekt machen ein Hochzeitsantrag oder die Erneuerung des Eheversprechens. Das AIDA Liebesgelübde ist eine trauähnliche Zeremonie, bei der sich die Paare mit einer persönlichen Liebeserklärung unvergesslich magische Momente zaubern. Alle Informationen zu den romantischen Arrangements an Bord der AIDA Schiffe sind zu finden unter: Eheversprechen erneuern & Liebesgelübde mit AIDA Kreuzfahrten.

Alle AIDA Reisen sind im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de buchbar.

Preisbeispiele für die Redaktion:

Kurzreise nach Danzig & Bornholm mit AIDAdiva ab/bis Warnmünde, Abfahrten: Mai, Juni und September 2023, 4 Tage ab 529 EUR* p. P.,

Kurzreise nach Norwegen & Dänemark mit AIDAluna ab/bis Kiel, April bis Mai 2023 **, 4 Tage ab 499 EUR* p. P.

* AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent

** Reise findet auch im September 2023 statt. Preise können abweichen.

