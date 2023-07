Jeffrey Oliver: Warum immer mehr vermögende Deutsche nach Dubai auswandern

Jeffrey Oliver

Jeffrey Oliver ist ein erfahrener Immobilienmakler in Dubai, der sich auf die Vermittlung von Luxusimmobilien spezialisiert hat. Mit seinem großzügigen Netzwerk und seiner langjährigen Erfahrung als Immobilienmakler kennt er sich bestens mit Luxusimmobilien in Dubai aus. Was es bei der Immobiliensuche zu beachten gilt und warum immer mehr Deutsche nach Dubai auswandern, erfahren Sie im Folgenden.

Ein luxuriöses Zuhause mit vielen Sonnenstunden - genau so stellen sich viele ihren Wohlstand vor. Doch im trüben Deutschland lässt sich der Wunsch nach Luxus und Wärme oft nur schwer erfüllen. Umso mehr sehen sie sich im sonnenverwöhnten Ausland um. Einen Spitzenrang auf der Wunschliste vieler Menschen belegt dabei Dubai. Immobilienexperte Jeffrey Oliver weiß auch, warum: "Dubai ist eine der beliebtesten Städte unter den Superreichen." Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ist die Zahl der vermögenden Personen in Dubai um stolze 18 Prozent gestiegen. Das geht aus einem aktuellen Bericht der New World Wealth und Henley & Partners hervor. Und die Beliebtheit wird weiter zunehmen. Bis Ende 2023 soll Dubai zu den 20 vermögendsten Städten der Welt gehören. In naher Zukunft soll es mit den Top-Städten wie New York City, Tokio, San Francisco, London und Singapur in einem Atemzug genannt werden. Warum Dubai immer beliebter wird, hat Jeffrey Oliver im Folgenden zusammengefasst.

Luxus, Sonnenschein, Sicherheit - drei schlagkräftige Argumente für Dubai

In der oberen Gesellschaftsschicht, speziell bei Unternehmern und Akademikern, genießt Dubai längst einen tadellosen Ruf. Doch auch der "Normalbürger" zieht die Sonnenmetropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten immer öfter als Wohnort in Betracht - vor allem als Zweitwohnsitz. Einer der Hauptgründe: Viele sind mit den wirtschaftlichen und politischen Zuständen in Deutschland unglücklich. Sie fühlen sich steuerlich ausgebeutet. Das, was sie sich aus eigener Kraft mühsam aufgebaut haben, zahlt sich nicht mehr aus. Auch Immobilienbesitzer machen ihrem Ärger Luft. Die hohe Versteuerung und der Mietpreisdeckel in der deutschen Heimat stehen ihnen im Weg. Das lohnt sich oft nicht mehr, meint Jeffrey Oliver.

Die vielen Sonnenstunden spielen natürlich ebenfalls eine Rolle. Gerade an grauen Herbst- und Wintertagen ist Dubai dem Westen Europas überlegen. Nicht umsonst flüchten viele während der kalten Jahreszeit in die Sonnenmetropole. Sie "überwintern" in Dubai und kehren im Frühling oder Sommer in die deutsche Heimat zurück. Genauso attraktiv wie das Wetter ist die niedrige Kriminalitätsrate. Im Vergleich zu den USA oder Deutschland fällt sie in Dubai überraschend niedrig aus. Ein Beispiel: Allein in Berlin ereignen sich rund 13.158 Straftaten pro 100.000 Einwohnern. Grund zur Sorge gibt auch die Mordrate in New York, mit 5,5 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Spürbar friedlicher geht es in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu. So beläuft sich die Kriminalitätsrate hier auf etwa 83 Delikte pro 100.000 Einwohnern.

Dubai passt sich an: Einwanderer sollen sich wie zu Hause fühlen

Dubai öffnet sich - Schritt für Schritt passt sich die Metropole den westlichen Werten an. Erst Anfang 2022 gab es grünes Licht für das "westliche Wochenende". Sprich: Zuvor erstreckte sich das Wochenende über Freitag und Samstag - nun über Samstag und Sonntag. Die Botschaft: Einwanderer sollen sich wie zu Hause fühlen.

Hinzu kommt, dass noch vor zehn Jahren während des Ramadan alle Fensterscheiben von Restaurants bedeckt waren. Gläubige Muslime sollten sich während der heiligen Fastenzeit nicht an schlemmenden Nichtmuslimen stören. Doch das hat sich gewandelt. Inzwischen sind sogar die Terrassen im Ramadan voller Tische und Stühle. Niemand stört sich mehr an den westlichen Traditionen. So können Einwanderer entspannt alle Annehmlichkeiten Dubais genießen wie das gute Wetter, den Luxus und die orientalischen Delikatessen, ohne auf ihren westlichen Standard verzichten zu müssen.

Immobilienmakler in Dubai - worauf kommt es an?

Ein kompetenter Immobilienmakler in Dubai verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz. Jeffrey Oliver geht mit gutem Beispiel voran. Mit langjähriger Erfahrung positioniert er sich mit seinem Team erfolgreich auf dem Wohnungsmarkt. Das macht sich selbstverständlich in seinem Netzwerk bemerkbar. Dank seines Insider-Wissens und seiner Kontakte hat er Zugang zu den luxuriösesten Immobilien der Stadt. So kann er seinen Kunden mühelos ihr Wunschobjekt vermitteln. Selbst einen eigenen YouTube-Kanal hat der deutschsprachige Luxusmakler vorzuweisen. Als "Jeff Dubai" verrät er Einwanderern und Investoren seine besten Tipps und Tricks für den Immobilienkauf in Dubai.

Auch Sie wünschen sich einen luxuriösen Platz an der Sonne - am liebsten in Dubai und wollen sich von einem erfahrenen Makler beraten lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Jeffrey Oliver, vereinbaren Sie einen Termin und lassen Sie Ihren Wunsch von Dubai Wirklichkeit werden!

