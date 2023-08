Unitas Protocol geht auf dem Ethereum-Mainnet live: Gestückelte Stablecoins mit USDT prägen

Unitas Foundation

Unitas Foundation gab bekannt, dass das Unitas Protocol mainnet am 31. Juli live gegangen ist.

Unitas Protocol ist das erste DeFi-Protokoll, das gestückelte Stablecoins anbietet, eine neue Stablecoin-Kategorie, die als Rechnungseinheit für verschiedene Schwellenländerwährungen fungiert. Es mildert die Dollar-Knappheit der aufstrebenden Märkte, indem es Unternehmen und Privatpersonen Zugang zu globaler USD-Liquidität eröffnet, die sichere und erschwingliche grenzüberschreitende Transaktionen benötigen.

Unitas Protocol ermöglicht es jedem, gestückelte Stablecoins mit USDT zu prägen. Es „stückelt" eine US-Dollar-Stablecoin (z. B. USDT) in einer lokalen Währungseinheit.

Die ersten gestückelten Stablecoins sind USD91 (INR-gebunden), USD971 (AED-gebunden), USD84 (VND-gebunden) und USD1 (USD-gebunden). Die Namenskonvention von Unitas setzt vor seinen Stablecoin-Namen den Wertspeicher (z. B. „USD") und ergänzt sie mit Ländercodes (z. B. „91" für INR). Sie geben die Rechnungseinheiten der Schwellenlandwährung an.

Ein gestückeltes Stablecoin entspricht dem Wert einer Einheit der Schwellenlandwährung (z. B. INR), auf die einige Stablecoins USD (z. B. USDT) lauten.

„Heute haben Unitas und die globalen Finanz- und digitalen Vermögensökosysteme einen bedeutenden Meilenstein erreicht ", sagte Wayne Huang, Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Unitas Foundation. „Unitas Protocol erschließt reale Geschäfts- und Einzelanwendungen für Stablecoins".

Da kleine mittelständische Unternehmen (KMUs) in aufstrebenden Ländern nach wie vor Liquiditätsknappheit in US-Dollar haben, wurden Stablecoins, die an USD (insbesondere USDT) gekoppelt sind, bei ihren inländischen und grenzüberschreitenden Transaktionen weithin von Händlern, Importeuren und Exporteuren angenommen.

Trotz der Bequemlichkeit der US-Dollar-Stablecoins verfügt jedes Land über seine souveräne Währungseinheit, die die primäre Währung bei inländischen Notierungen, Transaktionen und Kommunikation ist. Gestückelte Stablecoins schließen diese Lücke, indem sie Benutzern eine garantierte on-chain-USD-Liquidität zur Verfügung stellen, während sie gleichzeitig die Hauptrechnungseinheiten ihres jeweiligen Landes anbieten, Transaktionen durchführen und kommunizieren können.

Zurzeit muss ein indischer Importeur über eine Peer-to-Peer-Transaktion USDT mit INR-Bargeld kaufen und die USDT an seinen Lieferanten zahlen. Der Importeur verkauft seine erhaltenen Waren dann an lokale Händler und wird in INR bezahlt. Wechselkurs-, Gewinn- und Kostenberechnungen sind immer kompliziert.

USD91 löst dies, indem es wettbewerbsfähige Preise aufrechterhält und Stablecoin (z. B. USDT) Liquidität in USD garantiert, die entlang der Kette für jedermann zur Prüfung verfügbar ist. Das gleiche Lösungskonzept gilt für Stablecoin-Liquidität von USD in Ländern wie Vietnam (Via USD84) und den VAE (Via USD971).

Kurz gesagt, während das Halten eines gestückelten Stablecoins (z. B. USD91) dem Halten eines Stablecoin-USD (z. B. USDT) entspricht, ermöglichen gestückelte Stablecoins in Landeswährung auf Stablecoin-Basis Transaktionen, die eine einfachere Notierung und Kommunikation in den für die Nutzer vertrauten Rechnungseinheiten ermöglichen.

Unitas Protocol ist im Wesentlichen ein Wertübersetzer zwischen USD und anderen Währungen und garantiert, dass seine Stablecoins bedingungslos in USD-Stablecoins umgewandelt werden können. Mit gestückelten Stablecoins kann jedes Land seine eigene beste Version von USDT haben, die als gemeinsame Stückelung für alle Arten von Transaktionen fungiert.

Informationen zu Unitas Foundation Unitas Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die 2022 gegründet wurde. Unitas Protocol betreibt exogen gesicherte Stablecoins, die an Schwellenländerwährungen gebunden sind. Diese Stablecoins entfesseln Wachstumspotenziale, indem sie ausländische Investitionen, grenzüberschreitende Zahlungen, globalen Marktzugang, DeFi-Beteiligung, effiziente USD-Liquidität und vieles mehr ermöglichen.

Weitere Informationen über die Unitas Foundation finden Sie auf ihrer offiziellen Website ( https://unitas.foundation), Wiki, Telegram, Twitter, Blog oder per E-Mail an team@unitas.foundation.

Die Pressemitteilung dient nur informativen Zwecken. Sie fordert keine Gelder an, macht keine vertraglichen Angebote oder Versprechen oder bietet keine Rechts-, Investment- oder Steuerberatung an. Lassen Sie sich von lizenziertem Fachpersonal beraten, um Ihre besondere Situation zu beurteilen, falls Sie eine professionelle Beratung benötigen. Gestückelte Stablecoins ist ein Experiment, das als dezentralisiertes Finanzinstrument dienen soll. Zur Vermeidung von Zweifeln; Krypto-Assets und Stablecoins, die am Prozess beteiligt sind, sind nicht von Dritten versichert oder geprüft, lizenziert oder von einer Regulierungsbehörde unterstützt. Daher unterliegt das gestückelte Stablecoin verschiedener Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf; Liquiditätsrisiko, Cybersicherheitsrisiko, regulatorisches Risiko, Transaktionsrisiko und menschliches Versagen. Bitte führen Sie Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie an diesem Projekt teilnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter unitas.foundation

