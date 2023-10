Lamda Development

LAMDA Development startet im Zuge des Smart City Projekts The Ellinikon mit dem Bau des neuesten Stadtteils Little Athens

Die von der Bjarke Ingels Group entworfenen Residenzen im Wohngebäude Park Rise werden das Herzstück der Gemeinschaft sein, die über eine Vielzahl moderner Wohneinheiten, Grünflächen, Einzelhandelsmöglichkeiten, Büros und Gastgewerbeoptionen verfügt.

LAMDA Development freut sich, den Baubeginn von Little Athens bekanntgeben zu können, den neuesten Stadtteil von The Ellinikon, Europas größtem urbanen Entwicklungsprojekt und eine intelligente Stadt, die in Athen von Grund auf errichtet wird. Während die Wohnangebote von The Ellinikon sich bereits in beträchtlicher Geschwindigkeit verkaufen, bringt Little Athens in seiner ersten Phase etwa 1.115 zusätzliche Wohneinheiten auf den Markt. Little Athens ist Teil des nachhaltigen, intelligenten, urbanen Ökosystems von The Ellinikon und stellt einen brandneuen Wohnansatz für Athen dar. Das erste 50 Meter hohe Wohngebäude des Viertels, Park Rise, entworfen vom renommierten Architekturbüro Bjarke Ingels Group (BIG), verkörpert diesen Ansatz.

The Ellinikon ist eine 6,2 Millionen Quadratmeter große, nachhaltig geplante Smart City auf dem Gelände des alten internationalen Flughafens von Athen. Das Projekt setzt einen neuen globalen Standard für robuste Stadtplanung, intelligentes Wohnen und ESG-bezogene Investitionsmöglichkeiten. Es wird die Grünfläche im Großraum Athen nahezu verdoppeln und bringt eine bedeutsame wirtschaftliche Entwicklung mit sich. The Ellinikon wurde von Grund auf neu gebaut und bietet Wohn-, Gewerbe-, Freizeit-, Einzelhandels-, Gastronomie-, Unterhaltungs-, Bildungs- und Sportmöglichkeiten und wird damit für Einheimische und internationale Besucher gleichermaßen zum innovativsten und aufregendsten Reiseziel innerhalb von Europa.

Little Athens befindet sich in der Nähe der nordwestlichen Küste von The Ellinikon und ist ein neuer und lebendiger Stadtteil, der eine moderne Lebensweise mit sich bringt, während lokale Materialien und der offene Geist des Stadtlebens von Athen berücksichtigt werden. Dabei kommen sowohl Designs griechischer als auch internationaler Architekturbüros zur Anwendung. Der neue Stadtteil bietet alle Annehmlichkeiten von The Ellinikon, darunter den Park, den nur einen kurzen Spaziergang entfernten Strand, eine wachsende Community und komfortable intelligente Wohneinheiten. Die Wohnungen befinden sich in Gebäuden mit Mischnutzung, die Einzelhandel, Büros, Gastgewerbe, Wellness, Sport und Gastronomie umfassen, und die über schattige Wege miteinander verbunden sind. Dieser direkte Zugang zu all dem, was The Ellinikon zu bieten hat, macht das Projekt zu einer echten 15-Minuten-Stadt.

„The Ellinikon ist tief in der athenischen Geschichte und unserer einzigartigen Kultur verwurzelt", so Odisseas Athanasiou, CEO von LAMDA Development. „Little Athens setzt dies beispielhaft um, beeinflusst durch die lokalen Traditionen von Gemeinschaft, Küstenleben und Innovation. The Ellinikon erfreut sich sowohl bei griechischen als auch internationalen Käufern einer beispiellosen Nachfrage, und auch Little Athens wird eine so einzigartige Lifestyle- und Investitionsgelegenheit bieten wie Athen selbst."

Die Wohnresidenzen reichen von 60 bis 70 m² großen Wohneinheiten mit 1 Schlafzimmer bis hin zu mehr als 300 m² großen Apartments mit 5 Schlafzimmern. Die meisten Gebäude, deren einzigartige Designs aus der Feder prominenter griechischer Unternehmen mit fundierten Kenntnissen der lokalen Landschaft, Geschichte und Materialien stammen, werden vorwiegend eine Höhe von bis zu 20 m erreichen. Es wird auch eine kleine Auswahl einzigartiger 50 Meter hoher Gebäude mit Blick auf den Park und das Meer geben. Die Räumlichkeiten sprechen ein breit gefächertes Spektrum an lokalen und internationalen Käufern an, die nach einem Hauptwohnsitz, einem Feriendomizil oder einer Investitionsgelegenheit suchen.

Park Rise von der Bjarke Ingels Group

Das Park Rise wird das Herzstück von Little Athens sein. Das vom international renommierten Architekturstudio BIG (Bjarke Ingels Group) entworfene Gebäude wird 88 Luxuswohnungen mit 1 bis 5 Schlafzimmern in fünf Gebäudekernen umfassen: zwei werden fünf Stockwerke, zwei acht Stockwerke und einer 12 Stockwerke hoch sein.

„Mit Park Rise möchten wir das traditionelle Wohnhochhaus in Frage stellen und eine Kaskade von Einzelheimen mit jeweils eigenem Garten in gestapeltem Design anbieten, ausgerichtet an der Nachbarschaft im Norden und allmählich ansteigend in Richtung der Turmspitzen des Ellinikon Park im Osten", erklärte João Albuquerque, Partner bei der Bjarke Ingels Group. „Das Gebäude überzeugt durch die Nähe zum Park und den maximierten Panoramablick auf das Ägäische Meer sowie die Küsten- und Berglandschaften von Athen. Die großzügigen, von Vegetation und Bäumen umgebenen Terrassen bieten zudem Biophilie, Privatsphäre und Schatten."

Die geschwungene konkave Fassade des Projekts gestaltet die klassische griechische Säule kreativ neu und verleiht der Ästhetik eine weiche Geometrie. Diese geometrische Präzision zeichnet sich durch Flötenmuster auf vertikalen Bereichen und glatte Oberflächen wie den Böden aus, die ein elegantes Zusammenspiel von Texturen darstellen, während die Außenfassade mit cremefarbenem, glasverstärktem Beton und exponierten Steinaggregaten ausgestattet ist, die der natürlichen Landschaft entsprechen. Inmitten der atemberaubenden griechischen Landschaft bietet Park Rise einen Panoramablick auf das Ägäische Meer auf der einen Seite und die Berge von Attika auf der anderen. Umhüllt von der üppig grünen Schönheit des Ellinikon Park zollt das Design dem Küstencharme von Athen Tribut.

Die Wohnresidenzen schaffen ein Gefühl der Ruhe durch ausgewogene räumliche Verteilung, nachhaltigen modernen Minimalismus und einen Panoramablick auf Meer, Park und Berge. Penthouse-Bewohner können außerdem ihren privaten Pool genießen. Jede Einheit verfügt über hochwertige Veredelungen, die an die lokale Kultur und das Klima erinnern. Eichenholz-Fußböden, neutrale Wandtöne und der umfangreiche Einsatz von Glas unterstreichen ein Gefühl von Komfort und Frieden. In der Küche wird diese natürliche Ästhetik durch gesinterten Stein, geaderte Porzellanoberflächen und Holzparkettböden fortgesetzt. Die Holzästhetik erstreckt sich bis zum Hauptschlafzimmer, einschließlich der Böden und des Bettkopfteils mit Holz-Panel-Optik. Die Badezimmer sind stilvoll und funktional mit großen Keramikfliesen oder Naturstein sowie gebürsteter Bronze oder gebürstetem schwarzem Chrom ausgestattet.

Den Bewohnern vorbehalten ist die Ausstattung mit hochmodernen Fitnesseinrichtungen, einschließlich eines 20-Meter-Innenpools mit eleganter Steineinfassung, der von indirektem Tageslicht beleuchtet wird. Im Erdgeschoss haben die Bewohner Zugang zu privaten Gärten zur Besinnung und Entspannung.

