Studieninfotage an der RPTU: am 3. Juni in Landau und 5. Juni in Kaiserslautern

Studieren - ja, aber welches Fach? Ist ein Studium überhaupt etwas für mich? Was kann ich an der RPTU studieren? Welche Karrierechancen eröffnet mir ein Studium? Antworten auf diese und weitere Fragen liefern die Studieninfotage der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU): Sie finden am Dienstag, dem 3. Juni, in Landau und am Donnerstag, dem 5. Juni, in Kaiserslautern statt. Bei Vorträgen und Mitmachangeboten erhalten Studieninteressierte Einblicke in und Beratung zum gesamten Studienangebot und bekommen ein Gefühl dafür, wie der Forschungs- und Studienalltag an der einzigen Technischen Universität in Rheinland-Pfalz aussieht.

Die RPTU bietet ein vielseitiges Studienangebot aus Ingenieurwissenschaften, Natur- und Umweltwissenschaften, Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften, Mathematik und Informatik, Psychologie sowie Lehramt für alle Schularten. Beim Studieninfotag erhalten Interessierte an beiden Standorten aus erster Hand Informationen zu den Studiengängen sowie zu allen Themen rund um das Studium.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, in das Studienangebot einzutauchen. An beiden Tagen bzw. Standorten werden in Vorträgen die Studiengänge einzeln vorgestellt. Ergänzend dazu vermitteln Vorträge zum Studienstart und zum Übergang von der Schule an die Uni alles Wissenswerte rund ums Bewerben, die Studienfinanzierung oder den Ablauf eines Universitätsstudiums. Auch für Eltern, die ihre Kinder auf dem Weg ins Studium informiert begleiten möchten, gibt es ein spezielles Vortragsangebot. Ebenso stehen die unterstützenden Angebote rund um Sport, Gesundheit und Wohlbefinden an der RPTU im Fokus.

Alternativ bzw. ergänzend dazu können Interessierte den Infomarkt besuchen. An den Ständen dort sind Ansprechpersonen für die Studienfächer präsent. Ebenso freuen sich universitäre Einrichtungen wie die Unibibliothek, das Fernstudienzentrum und studentische Gruppen auf den Austausch mit Studieninteressierten. Bei Workshops und Mitmachangeboten ist das tiefere Eintauchen in Fachinhalte möglich. Campus- und Laborführungen vermitteln Einblicke ins Unileben und in die Forschung.

Programm und weiterführende Informationen zum Studieninfotag

Den Überblick über alle Veranstaltungspunkte in Landau und Kaiserslautern bietet die Webseite: rptu.de/s/studieninfotag

Ebenso sind alle Details in der Web-App "Studieninfotag RPTU" zugänglich.

Für Landau lautet der Link: studieninfotag-rptu.lineupr.com/studieninfotag-rptu-landau-2025/

Für Kaiserslautern lautet der Link: studieninfotag-rptu.lineupr.com/studieninfotag-rptu-kaiserslautern-2025/

Neuigkeiten bei Präsenz- und Fernstudium

Mit Blick auf das kommende Wintersemester starten an der RPTU auch zwei neue Studienangebote. Der berufsbegleitende, weiterbildende Masterstudiengang "Nachhaltige Architektur und Technik" qualifiziert für das Bauen der Zukunft. Fernstudierende erlernen bzw. vertiefen hierbei Wissen in Architektur und Bauingenieurwesen. Sie werden ganzheitlich dazu befähigt, Aufgabenstellungen aus den unterschiedlichen Disziplinen so zu verbinden, dass ein gemeinschaftliches und besseres Verständnis für die Architekturplanung, die Erzeugung und Nutzung von Energie sowie die Gebäudetechnik entsteht. Entsprechend richtet sich der Fernstudiengang an Interessierte, die aus dem Fachgebiet Architektur oder der Planung der technischen Gebäudeausrüstung kommen und sich in der jeweils anderen Fachrichtung weiterbilden möchten, um im Berufsalltag Brücken zwischen beiden Disziplinen zu schlagen.

Ebenso neu ist der viersemestrige, englischsprachige Masterstudiengang "Digital Process Engineering (DPE)", der sich an Bachelorabsolventinnen und -absolventen mit fundierten Kenntnissen in der Chemie- und Verfahrenstechnik oder der Umweltverfahrenstechnik richtet. Interessierte sollten ein starkes Interesse an der digitalen Umsetzung verfahrenstechnischer Fragestellungen mitbringen. Der Studiengang vermittelt, wie man Methoden der Data Science - von Datenerfassung über Datenanalyse bis zu Machine Learning - auf klassische und biotechnische industrielle Prozesse anwendet, wie man verfahrenstechnische Prozesse mithilfe von physikalisch-chemischen Ansätzen mathematisch modelliert, per Computer simuliert sowie beide Herangehensweisen schlussendlich auch zielgerichtet kombiniert.

Einen Überblick über alle Studienangebote bietet die Webseite: rptu.de/studienangebot/

Informationen rund um die Bewerbung bietet die Webseite: rptu.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung

