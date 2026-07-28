Koordinationsbüro FORUM WASCHEN beim IKW e.V. (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel)

Heiße Tipps für kühlen Sommerstoff: Textilien aus Leinen waschen und pflegen

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Frankfurt am Main (ots)

Gewebe aus Leinen oder mit Leinenanteil sind feuchtigkeitsregulierend, fusselfrei und sorgen an warmen Tagen für ein angenehm kühles Tragegefühl. Für die richtige Pflege der robusten Flachsfasern gemäß Textilpflegeetikett ist vor allem wenig Mechanik Voraussetzung. Kein Wringen, die maximal halbe Trommelbeladung, eine niedrige Schleuderdrehzahl und ein sofortiges Aufhängen oder flaches Auslegen der Textilien zum Trocknen nach der Wäsche reduzieren die Knitterbildung. Farbige ungebleichte Gewebe wäscht man auf links gedreht mit einem Color- oder Feinwaschmittel. Für ungefärbtes Leinen ist ein bleichmittelhaltiges nicht flüssiges Vollwaschmittel geeignet. Zum Bügeln sollten die Textilien auf links gedreht werden und gut angefeuchtet sein.

Ideal für sommerlich warme Temperaturen sind Textilien aus reinem Leinen oder aus Mischgeweben mit z. B. Baumwolle, Viskose oder Polyester. Die feuchtigkeitsregulierenden Flachsfasern vermitteln ein kühlendes Gefühl auf der Haut und sind zudem reißfest und fusselfrei.

Durch die richtige Pflege wird auch die unvermeidliche Knitterbildung von Leinen- und Leinenmischgewebe verringert. Bei der Wäsche sind mechanische Einwirkung wie Wringen oder hohe Schleuderdrehzahlen von über 600 Umdrehungen pro Minute unbedingt zu vermeiden.

In der Waschmaschine kann Leinen im Baumwollprogramm bei bis zu 60 °C gewaschen werden, wenn das Textilpflegeetikett diese Temperatur zulässt und wenn die Schleuderdrehzahl verringert wird, z. B. auf 600 Umdrehungen pro Minute. Die Trommel sollte dabei maximal zur Hälfte beladen werden. Farbiges ungebleichtes Leinen dreht man auf links und benutzt ein Color- oder Feinwaschmittel. Für ungefärbtes Leinen eignet sich ein bleichmittelhaltiges Vollwaschmittel als Pulver, Granulat oder Tabletten, sofern Bleichmittel auf Sauerstoffbasis laut Textilpflegeetikett (Symbol "Dreieck" oder Symbol "Dreieck mit zwei Streifen innen") erlaubt sind.

Nach dem Waschen empfiehlt es sich, die Textilien sofort leicht in Form zu ziehen und flachliegend oder auf einem Bügel hängend zu trocknen. Im Trockner kann Leinen einlaufen. Zum Bügeln - am besten auf links gedreht - sollte das Gewebe gut angefeuchtet sein. Gebügelte Kleidung möglichst hängend, Heimtextilien am besten gefaltet lagern.

Detailliertere Informationen finden sich in der Verbraucherinformation " Richtige Wäschepflege von Textilien aus Leinen". Tipps und Hintergrundwissen rund um nachhaltiges Wäschewaschen, Abwaschen und Reinigen & Pflegen im Haushalt stellt das FORUM WASCHEN im Internet zur Verfügung: https://forum-waschen.de/tipps/

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Im FORUM WASCHEN arbeiten Fachleute aus 33 Behörden, Bundesministerien, Forschungsinstitutionen, einer Gewerkschaft, Herstellern von Wasch- und Reinigungsmitteln und Haushaltsgeräten, Hochschulen, Umweltorganisationen, Universitäten, hauswirtschaftlichen Berufsverbänden und Verbraucherverbänden zusammen.

Das FORUM WASCHEN versteht sich als eine Plattform zum kritischen Dialog aller Hauptakteure, die mit Waschen und Reinigen zu tun haben. Hierzu zählen Experten aus den oben genannten Bereichen.

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