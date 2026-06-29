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Batteriespeicher werden erstmals für 45 Millionen Haushalte in Mehrfamilienhäusern zugänglich

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Hamburg (ots)

Erstmals wird eine Technologie, die bislang vor allem Eigenheimbesitzern vorbehalten war, auch für Menschen in Mehrfamilienhäusern praktisch nutzbar. Dadurch entsteht die Möglichkeit, Strom im Haushalt dann zu speichern und zu nutzen, wenn er im Tagesverlauf besonders günstig ist, statt ihn ausschließlich zum Zeitpunkt des Verbrauchs aus dem Netz zu beziehen.

Der Zugang zu solchen Systemen war im privaten Bereich bislang vor allem an Eigenheime gebunden. Grund dafür waren unter anderem bauliche Voraussetzungen, der Installationsaufwand sowie die Einbindung von Fachpersonal, wodurch die Nutzung für große Teile der Bevölkerung in der Praxis kaum möglich war.

Mit Rabot Flow führt Rabot Energy eine integrierte Lösung ein, die einen dynamischen Stromtarif, ein intelligentes Messsystem und einen steckerfertigen Batteriespeicher verbindet. Das System steuert das Laden und Entladen des Batteriespeichers automatisiert auf Basis von Strompreisen und der Verfügbarkeit von Strom aus Wind- und Solaranlagen. Eine KI optimiert die Steuerung kontinuierlich, sodass der Speicher möglichst günstig lädt und Energie genau dann bereitstellt, wenn sie benötigt wird.

Der Einstieg beginnt bei rund 400 Euro für einen 2-kWh-Speicher. Je nach Entwicklung der Strompreise amortisiert sich die Investition in der Regel innerhalb von drei bis vier Jahren. Danach sind Einsparungen von rund 120 Euro pro Jahr möglich. Die Geräte sind auf zehn Jahre ausgelegt und können bei einem Umzug mitgenommen werden.

Eine Million vernetzte Haushalte können nach Unternehmensangaben bis zu 0,8 Gigawatt Last in Zeiten hoher erneuerbarer Stromerzeugung verschieben. Dies entspreche der Leistung eines konventionellen Kraftwerksblocks.

"Bisher war der Zugang zu Batteriespeichern in der Praxis vor allem an das Eigenheim gebunden", sagte Konrad Schade, Managing Director bei Rabot Energy. "Mit Rabot Flow wird diese Möglichkeit erstmals auch für Millionen Menschen in Mehrfamilienhäusern geöffnet."

Quelle: Berechnung auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis), Zensus 2022 sowie Wohnungs- und Haushaltsstatistik (23,5 Mio. Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sowie durchschnittlich 1,9 Personen je Wohnung).

Über Rabot Energy

Rabot Energy ist eine Marke der RABOT Energy DE GmbH und treibt seit 2021 als digitaler Energieversorger die Energiewende in Deutschland voran. Mit 100 % Ökostrom und KI-basierter Optimierung hilft Rabot Energy Haushalten, ihre Stromkosten deutlich zu senken. Über 170.000 Kunden vertrauen bereits auf die smarte Energieplattform. Mehr Informationen unter www.rabot.energy.

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