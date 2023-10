Viromed Medical AG

Schub für Kaltplasma: Viromed Medical, Terraplasma Medical und Wundex Group starten umfassende Kooperation zur Wundversorgung durch plasma care®

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Pinneberg/München/Senden (ots)

"Kaltplasma-Therapie endgültig in der ambulanten Wundversorgung und beim Patienten angekommen"

Die Behandlung von chronischen Wunden kann herausfordernd sein. Oftmals zieht sich der Prozess über Monate oder sogar Jahre hinweg. Vor allem ältere Menschen sind betroffen. Doch nun können betroffene Patientinnen und Patienten aufatmen: die innovative und effiziente Therapie mit kaltem, atmosphärischem Plasma (KAP) wird ab sofort großflächig im Bereich der häuslichen Pflege und Wundbehandlung zum Einsatz kommen. Hierfür kooperieren die Viromed Medical GmbH als exklusiver Vertriebspartner der auf Wundheilung spezialisierten terraplasma medical GmbH sowie die Wundex Group GmbH und deren Tochterunternehmen MasterCare Medical GmbH. Gemeinsames Ziel: die Kaltplasma-Therapie in die Breite der ambulanten Wundversorgung zu bringen. Dabei wird MasterCare als Teil der Wundex Group durch das Anbieten und den Vertrieb der innovativen Kaltplasma-Therapie von terraplasma medical seine Attraktivität und Kompetenz als Wundversorgungsanbieter für Ärzte in ganz Deutschland erhöhen und ausbauen. Dadurch werden in Zukunft deutlich mehr Patientinnen und Patienten in der häuslichen Pflege von der Behandlung mit KAP profitieren können.

Zum Auftakt der Kooperation wurden am vergangenen Donnerstag, den 19. Oktober, im Schulungszentrum der WundWissen-Akademie, einem Tochterunternehmen der Wundex Group in Hattingen, bereits die ersten 20 von über 200 Wundmanagerinnen und Wundmanagern mit den plasma care®-Medizinprodukten ausgestattet und intensiv in der Anwendung geschult. Prof. Dr. Gregor Morfill, mehrfach ausgezeichneter deutscher Physiker, Pionier in der KAP-Forschung und Aufsichtsratsvorsitzender der Viromed Medical AG: "Durch die Kooperation mit der Wundex Group ist diese hochgradig effiziente Therapie nun endgültig in der Breite der ambulanten Wundversorgung angekommen."

Peter Orth, Geschäftsführer und Gründer der Wundex Group: "Der Einsatz dieser effektiven und innovativen Kaltplasmatherapie bietet uns und unseren zertifizierten Wundmagerinnen und -managern die Möglichkeit, unsere ambulante Wundversorgung auf eine noch höhere Qualitätsstufe zu heben. Auf diese Weise können wir nicht nur mehr Patientinnen und Patienten helfen, sondern auch neue gewinnen."

Das renommierte Marktforschungsinstitut Markets and Markets schätzt, dass der weltweite Kaltplasmamarkt bis 2026 auf voraussichtlich 3,3 Milliarden USD anwachsen wird - mit einer CAGR (Compound Annual Growth Rate) von 15%. Das Wachstum kann auf den Anstieg der Zahl der Menschen mit chronischen Wunden zurückgeführt werden. Es ist anzunehmen, dass die Häufigkeit mit zunehmender Alterung der Gesellschaft zunehmen wird und der Bedarf an Kaltem Plasma, das sich in zahlreichen internationalen Studien als wirksam erwiesen hat, steigen wird.

Über die Viromed Medical AG

Die Hamburger Viromed Medical AG ist Teil der Viromed-Gruppe, die bereits seit 2004 im Gesundheitsmarkt mit Fokus auf Schutz vor Viren und Keimen tätig ist. Im Zentrum der seit Oktober 2022 an der Börse notierten Aktiengesellschaft steht die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH.

Strategisches Standbein ist die innovative Behandlung von Wundheilung auf Grundlage von kaltem atmosphärischem Plasma (KAP). Im Mittelpunkt steht das mobile, CE-zertifizierte Kaltplasma-Gerät plasma care®, das Wunden schmerzfrei schließt und Viren, Pilze sowie Bakterien inaktiviert. Technischer Entwickler und Patenthalter der Kaltplasma-Technologie ist die terraplasma medical GmbH in Garching bei München, hervorgegangen aus dem Max-Planck-Institut. Um langfristig den Zugriff auf die Technologie zu gewährleisten, hat ein Schwesterunternehmen aus der Viromed-Gruppe im August 2022 die Mehrheit an der terraplasma medical GmbH übernommen. Der Einsatz von plasma care® stellt einen Quantensprung für die Wundheilung dar. Daneben sind weitere medizinische Anwendungen in den Bereichen Kosmetik sowie Dermatologie und HNO möglich.

Die Viromed Medical AG verfügt über eine breite Kundenbasis in der DACH Region, darunter verschiedene DAX-Unternehmen, z. B. Volkswagen und Lufthansa, sowie Bundesländer und diverse Bundesministerien, 1.100 Krankenhäuser, 7.000 Apotheken und 11.000 Arztpraxen. www.viromed-medical-ag.de

Über die Wundex Group GmbH

Die Wundex Group GmbH mit Hauptsitz in Senden bietet innovative Produkte und Dienstleistungen zur Entlastung des Pflegesektors mit langjähriger Expertise im deutschen Healthcare Markt. Die Unternehmensgruppe der Wundex Group GmbH fokussiert sich im Wesentlichen auf das Thema der integrierten Wundversorgung mit u.a. eigenen Wundexperten (z.B. ICW-Wundexperten), Großhandel und Logistik sowie der Erbringung spezialisierter Leistungen zur Versorgung chronischer Wunden im Rahmen der häuslichen Krankenpflege, auch in Wundzentren, und nicht zuletzt mit Vertrieb und Vermietung von Anti-Dekubitus-Lagerungssystemen und Produkten zur Adipositasversorgung schwergewichtiger Patientinnen und Patienten. Die sich sehr dynamisch entwickelnde Unternehmensgruppe beschäftigt aktuell über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. www.wundex-group.com

Über die MasterCare Medical GmbH

MasterCare Medical ist seit 2016 Experte im Bereich der Wundversorgung, spezialisiert auf den Vertrieb moderner und traditioneller Produkte. Das Sortiment setzt sich aus den unterschiedlichsten, teils innovativen, aber auch altbewährten Produkten zusammen. Das dynamische Unternehmen hat sich als kompetenter Partner für Ärzte, Apotheken, Fachhändler und Kliniken in der Wundversorgung etabliert. MasterCare Medical ist Teil der Wundex Group GmbH und legt, wie die Unternehmensgruppe, großen Wert auf die kontinuierliche Verbesserung seiner Produkte, um sicherzustellen, dass sie immer auf dem neuesten Stand und von höchster Qualität und Leistung sind. Das oberste Ziel ist es, die Zufriedenheit der Patienten sicherzustellen. www.mastercare-medical.de

Original-Content von: Viromed Medical AG, übermittelt durch news aktuell