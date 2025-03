NOVOSENSE erhält die „Defined-Practiced"-Zertifizierung nach ISO 26262 ASIL D und stärkt damit seine Referenzen im Bereich der Fahrzeugsicherheit

Shanghai (ots/PRNewswire) - Mit dem Anstieg der Sicherheits- und Komfortstandards in Automobilen steigt auch die Nachfrage nach Hochleistungssensoren stark an. NOVOSENSE Microelectronics, ein weltweiter Anbieter von Chips für die Automobilindustrie, bietet ein umfangreiches Portfolio an Sensorprodukten für die Automobilindustrie, die von der Strommessung bis zur ...

mehr