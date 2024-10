Novosense

Hochleistungs-Sensorlösungen von NOVOSENSE für Sicherheit und Effizienz in Fahrzeugen

Mit dem Anstieg der Sicherheits- und Komfortstandards in Automobilen steigt auch die Nachfrage nach Hochleistungssensoren stark an. NOVOSENSE Microelectronics, ein weltweiter Anbieter von Chips für die Automobilindustrie, bietet ein umfangreiches Portfolio an Sensorprodukten für die Automobilindustrie, die von der Strommessung bis zur Umweltüberwachung reichen.

Stromsensor auf Chipebene mit integriertem Strompfad: NSM2019-Q0

Er unterstützt kontinuierliche Primärströme von bis zu 100 A mit einem extrem niedrigen Primärwiderstand von 0,27 mΩ und ist damit ideal für die AC/DC-Strommessung in Automobilsystemen. Der Sensor liefert eine genaue Strommessung, ohne dass externe Isolationskomponenten erforderlich sind. Der NSM2019 bietet dank seines überlegenen Designs eine hohe Isolierung und geringe Wärmeentwicklung. Mit einer Kriechstrecke von 8,2 mm und einer UL-konformen Isolationsspannung von 5000 Vrms gewährleistet der NSM2019 auch Sicherheit in Hochspannungsanwendungen.

Integrierte CMOS-Temperatursensoren für Kraftfahrzeuge mit Digital-/Analogausgang: NST175-Q1, NST235-Q1, NST86-Q1

Es handelt sich um Temperatursensoren in Automobilqualität, die für hohe Präzision und geringen Stromverbrauch ausgelegt sind. Diese CMOS-Sensoren mit integrierter Schaltung unterstützen einen Eingangsspannungsbereich von 2,4 V bis 5,5 V und bieten sowohl analoge als auch digitale Ausgangsoptionen, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Hinsichtlich der Genauigkeit erreichen NST86-Q1 und NST235-Q1 einen maximalen Temperaturfehler von ±2,5 °C, während NST60-Q1 einen Fehler von ±4 °C über den gesamten Temperaturbereich beibehält. Da keine zusätzlichen Schaltkreise erforderlich sind, bieten diese Sensoren eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Thermistoren, die die Systemkosten senken und die Zuverlässigkeit in rauen Automobilumgebungen erhöhen.

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit digitaler I2C-Schnittstelle für die Automobilindustrie: NSHT30-Q1

Er integriert einen kapazitiven Sensor für relative Luftfeuchtigkeit mit einem CMOS-Temperatursensor. Der NSHT30-Q1 ist in einem kompakten DFN-Design mit einer I2C-Schnittstelle untergebracht und eignet sich für Anwendungen im Automobilbereich, die eine präzise Umweltüberwachung erfordern. Da Fahrzeuge zunehmend auf Umweltdaten angewiesen sind, um intelligente Entscheidungen zu treffen, sind Sensoren wie der NSHT30-Q1 in der Lage, autonome Fahrzeugsysteme, die Steuerung des Innenraumkomforts und die intelligente Klimaregelung zu unterstützen.

Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung und einer zuverlässigen Lieferkette bietet NOVOSENSE robuste und zuverlässige Lösungen in den Bereichen Sensorik, Signalkette und Power Management. Diese Angebote sind in der Automobilindustrie weit verbreitet. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 erzielte NOVOSENSE über 33 % seines Umsatzes mit Automobilelektronik und lieferte seit 2022 mehr als 400 Millionen Chips für die Automobilindustrie aus.

Weitere Informationen über die Sensorlösungen von NOVOSENSE für die Automobilindustrie finden Sie hier: www.novosns.com/en.

