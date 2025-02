KT Bank AG

In nur 10 Minuten zur digitalen Finanzierung - Schnell, Sicher & 100 % Online!

Frankfurt (ots)

In nur 10 Minuten zur digitalen Finanzierung - Schnell, Sicher & 100 % Online!

Die KT Bank macht den Finanzierungsprozess einfacher, schneller und vollständig digital. Dank des neuen digitalen Prozesses können Kundinnen und Kunden jetzt sowohl Verbraucher- als auch Fahrzeugfinanzierung komplett online und ohne Filialbesuch beantragen - in nur 10 Minuten.

Mit nur wenigen Klicks lässt sich die Finanzierung über die digitale Antragsstrecke auf unserer Internetseiteabschließen. Egal, ob größere Anschaffungen oder alltägliche Bedürfnisse - die digitale Finanzierungslösung ist einfach, sicher und flexibel.

Finanzierung in 10 Minuten - Sofort online beantragen, bequem in Raten zurückzahlen

Mit der digitalen Verbraucher- und FahrzeugFinanzierung der KT Bank war es noch nie so einfach, schnell und bequem eine Finanzierung zu beantragen. Der gesamte Prozess läuft vollständig online - von der Antragstellung bis zur Bestätigung. Kein Papierkram, kein Filialbesuch, kein Zeitverlust - nur eine schnelle, sichere und flexible Finanzierung.

Der Antrag erfolgt über die digitale Antragsstrecke auf unserer Internetseite, rund um die Uhr und von überall aus.

Verbraucher- & FahrzeugFinanzierung - Einfach digital finanzieren!

Ob neues oder gebrauchtes Fahrzeug, Möbel, Traumurlaub, E-Bike, moderne Technik oder Haushaltsgeräte - mit der KT Verbraucher- und FahrzeugFinanzierung lassen sich Wünsche sofort verwirklichen. Ohne Papierkram, ohne lange Wartezeiten - nur schnelle und sichere Finanzierung!

Ihre Vorteile auf einen Blick

- In nur 10 Minuten online beantragen

- 100 % digital - kein Papierkram, kein Filialbesuch

- 24/7 verfügbar - Finanzierung jederzeit und überall online beantragen

- Schnelle Genehmigung - bei Erfüllung der Voraussetzungen noch am selben Tag

- Maximale Sicherheit - modernste Verschlüsselung und Identitätsprüfung

Maximale Flexibilität - Finanzierung jederzeit verfügbar

Ob am Wochenende, an Feiertagen oder spät in der Nacht - mit der digitalen Finanzierungslösung der KT Bankgibt es keine Wartezeiten oder Filialöffnungszeiten. Der Antrag kann jederzeit und von überall aus eingereicht werden - 24/7!

Schnell, sicher & umweltfreundlich

Die KT Bank setzt auf digitale Prozesse, um den Finanzierungsantrag nicht nur schnell und sicher, sondern auch nachhaltig zu gestalten.

- Kein Papierverbrauch - Alles läuft digital

- Kein unnötiger Zeitaufwand - Automatisierte Prozesse sparen Zeit

- Maximale Effizienz - Schnelle Bearbeitung und sofortige Zusage

Ahmet Kudsi Arslan, CEO der KT Bank:

"Unsere Kunden benötigen eine Finanzierungslösung, die sich ihrem modernen Lebensstil anpasst - schnell, sicher und sofort verfügbar. Mit unserem digitalen Prozess ermöglichen wir es, Verbraucher- und Fahrzeugfinanzierung in nur 10 Minuten komplett online abzuwickeln - ohne Filialbesuch, ohne Papierkram, mit höchsten Sicherheitsstandards."

Jetzt digitale Finanzierung beantragen!

Die neue digitale Finanzierungslösung der KT Bank ist ab sofort über die digitale Antragsstrecke auf unserer Internetseite verfügbar.

Weitere Informationen unter: www.kt-bank.de

KT Bank - Finanzierung war noch nie so einfach!

