Materna und STACKIT schließen Partnerschaft für souveräne deutsche IT-Lösungen

Fokus auf die Entwicklung einer souveränen deutschen Cloud-Infrastruktur und KI-Servicelösungen

Dortmund (ots)

Die Materna-Gruppe, ein familiengeführter und seit Jahrzehnten erfolgreicher deutscher IT-Dienstleister sowie Systemhaus mit spezialisierten Töchterunternehmen (u. a. Materna Virtual Solution, agineo und cbs) und STACKIT, der datensouveräne Cloud-Anbieter von Schwarz Digits, beschließen eine umfangreiche strategische Partnerschaft. Die beiden Unternehmen entwickeln gemeinsame souveräne IT-Lösungen für öffentliche Auftraggeber und Unternehmenskunden. Zusätzlich nutzt die Materna-Gruppe die Infrastrukturlösungen von STACKIT für ihre interne IT-Umgebung.

"Die Lösungen von STACKIT sind nicht nur vertrauenswürdig und sicher nach allen gängigen Kriterien, sondern wirklich souverän nach den höchsten deutschen Standards", erklärt Michael Hagedorn, CEO der Materna-Gruppe. "Das macht STACKIT zu einem besonders attraktiven und zukunftsweisenden Technologie- und Lösungspartner in einer komplexer werdenden Welt wachsender Herausforderungen", sagt Hagedorn

"Mit der Materna-Gruppe haben wir einen starken deutschen Partner für digitale Souveränität 'Made in Germany' gewonnen. Materna unterstützt uns optimal bei dieser Entwicklung, da das Unternehmen sich in höchstem Maße dem deutschen Mittelstand und den öffentlichen Auftraggebern in Deutschland verpflichtet sieht", sagt Walter Wolf, Vorstand bei Schwarz Digits.

Breites Angebot für öffentliche Auftraggeber und Unternehmen

Das gemeinsame Ziel beider Partner ist das breite und zukunftsoffene Angebot einer souveränen deutschen Cloud-Infrastruktur mit einem umfangreichen und wachsenden Serviceportfolio für Unternehmenskunden sowie für öffentliche Auftraggeber und deren aufgabenbezogene und erfolgskritische Weiterentwicklung. Diese sichere und vielfach zertifizierte, in Deutschland redundant aufgebaute Cloud-Infrastruktur mit einem breiten Portfolio an Technologien und Services soll als Fundament auch für die Einführung und den Betrieb disruptiver, datengetriebener Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Generative AI (GenAI), Servicemanagement sowie sichere ultramobile Kommunikation für private wie öffentliche Organisationen mit komplexen Datensicherheits- und Compliance-Anforderungen dienen. Ergänzend werden die beiden Partner künftig maßgeschneiderte Technologie- sowie Servicemanagementlösungen, unter anderem KI-getrieben, für das gemeinsame souveräne Cloud- und Technologieangebot entwickeln. Die Basis dafür sind beispielsweise die KI des deutschen GenAI-Start-ups Aleph Alpha und die Servicemanagementfähigkeit von ServiceNow. Mit beiden verbindet sowohl die Materna-Gruppe als auch die Schwarz Gruppe eine strategische Partnerschaft.

Aus einer Hand: digitale Souveränität und Sicherheit aus Deutschland

Durch die Zusammenarbeit mit STACKIT ergänzt die Materna-Gruppe ihr Cloud-Infrastruktur-Angebot um eine hochleistungsfähige Option aus Deutschland, die höchsten Anforderungen an Datenintegrität und -souveränität sowie strengsten europäischen Sicherheitsanforderungen genügt. Dazu speichert und verarbeitet STACKIT alle Daten ausschließlich in Deutschland. Materna wird ihren Kunden die souveräne Cloud-Lösung selbst sowie, ebenfalls aus Deutschland kommend, Professional Services und Managed Services im Rahmen kommender Projekte anbieten. Mit dem Zugriff auf die kosteneffiziente, skalierbare Cloud-Infrastruktur von STACKIT kann Materna ab sofort die Anforderungen von Unternehmen und deutschen öffentlichen Auftraggebern erfüllen, die für ihre Cloud-Transformation gezielt Anbieter mit höchsten Standards digitaler Souveränität suchen.

Gleiches gilt für die in Deutschland führende Servicemanagementkompetenz von Materna bzw. ihrer Tochter agineo auf der Basis der umfassenden SaaS-Lösung von ServiceNow auf der STACKIT Cloud-Infrastruktur.

Eine weitere Fähigkeit, die Materna und STACKIT gemeinsam ihren Kunden im Mittelstand anbieten, ist die sichere ultramobile Kommunikationslösung SecurePIM der Materna Virtual Solution. Diese bietet eine umfassende Arbeitsplatzumgebung für Smartphones und Tablets an, zukünftig einschließlich sicherer Telefonie, sicherer Videokommunikation und sicherer Messenger Funktion.

Indem Materna und STACKIT umfassend zusammenarbeiten, profitieren Kunden wie Anwender von Vorteilen, die sich aus der Nutzung einer optimal aufeinander abgestimmten infrastrukturellen und technologischen Gesamtlösung aus einer Hand aus Deutschland ergeben. Dazu zählen bestmögliche Kosteneffizienz sowie ein Höchstmaß an Sicherheit und Souveränität.

Künstliche Intelligenz aus der deutschen Cloud für den Mittelstand und den öffentlichen Sektor

Neben den Kooperationen rund um Cloud-Infrastruktur und ServiceNow entwickeln die beiden Unternehmen gemeinsam Anwendungen für Künstliche Intelligenz. Dazu nutzen sie die Expertise von Aleph Alpha.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft, von der unsere Kunden wie wir selbst umfassend profitieren werden, und sind uns sicher, damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Digitalisierung Deutschlands zu leisten. Dies gilt vor allem in Verbindung mit Aleph Alpha und unserer Servicemanagementkompetenz basierend auf ServiceNow, einem weiteren strategischen Partner sowohl der Materna-Gruppe als auch der Schwarz Gruppe", sagt Michael Hagedorn.

"Aleph Alpha besticht durch transparente und nachvollziehbare Anwendungen Künstlicher Intelligenz", sagt Walter Wolf. "Aleph Alpha-Modelle auf unserer souveränen deutschen STACKIT Cloud zu hosten ist daher herausragend, wenn es um digitale Souveränität 'Made in Germany' geht. Zudem bietet uns die Lösung der Materna Virtual Solution eine für unsere internen Zwecke performante und sichere ultramobile Arbeitsumgebung."

Über Materna

Die Materna-Gruppe realisiert nachhaltige IT- und Digitalisierungsprojekte für Kunden aus Konzernen, Mittelstand und Behörden. Materna erwirtschaftete im Jahr 2023 mit aktuell weltweit mehr als 4.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 673 Millionen Euro. Know-how und Kompetenzen sind entlang von neun Fokusfeldern gebündelt. In den Fokusfeldern Verwaltung Digital, Enterprise Service Management und Data & AI besitzt Materna bereits seit vielen Jahren eine marktführende Position. Mit den Fokusfeldern SAP-Transformation, Cloud Transformation und Cyber Security bietet Materna Lösungen für die aktuell drängendsten Herausforderungen in nahezu allen Branchen. In den Fokusfeldern Digital Experience, Sustainability sowie Resilienz bietet Materna Lösungen, mit denen sich Kunden langfristig nachhaltig und mehrwertgenerierend aufstellen können.

